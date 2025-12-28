Такой свекольный салат едят знаменитости: семейный рецепт Симоньян

Ищете способ подать свеклу так, чтобы гости заподозрили у вас итальянские корни и тайное шефское прошлое? Рецепт от Маргариты Симоньян — именно тот случай, когда простой корнеплод превращается в шедевр.
Секрет кроется не в ингредиентах — они до смешного доступны, — а в магии маринада и дерзкой комбинации вкусов. Главный герой — свекла, запеченная в духовке до консистенции нежного пюре внутри и карамельной корочки снаружи.
«Иногда готовлю вот такую вкуснейшую свеклу по-итальянски, — делится Симоньян в своем Telegram-канале. — Запекаю ее в духовке, нарезаю кружками, поливаю лимонным соком, солю и оставляю на ночь».
И вот здесь начинается алхимия. За ночь кислота и соль творят чудо, превращая плотный овощ в нечто утонченное и пикантное. Утренний ритуал прост, но точен: мягкий козий сыр, горсть руколы для перчинки, оливковое масло, бальзамический уксус и капля дижонской горчицы для связки.
Формула успеха проста: выдержка, контраст и смелость сочетать землянистую сладость свеклы с кислинкой цитруса и сливочной солоноватостью сыра. Попробуйте — это тот редкий салат, который заставит забыть о существовании селедки под шубой.