Такую брокколи полюбят даже привереды: секрет в особой заправке

У капусты брокколи в России не так-то много поклонников. Но если приготовить для гарнира специальную заправку, то он понравится даже привередам. Шеф-повар Максим Дудкин поделился рецептом.
Вам понадобятся:
- брокколи — 400 г,
- цветная капуста — 400 г.
Для соуса:
- кунжут — 150 г,
- сахар — 15 г,
- соевый соус — 60 мл,
- кунжутное масло — 60 мл,
- рисовый уксус — 30 мл.
«В блендере взбейте все компоненты, кроме кунжута. Когда эмульсия станет однородной, добавьте обжаренный кунжут. Дайте заправке настояться в течение суток.
Брокколи и цветную капусту обжарьте на сковороде в течение 10 минут. Выложите овощи на тарелку, заправьте соусом и подавайте к столу», — посоветовал эксперт в беседе с порталом «Городовой».
Источник фото: Фотобанк - unsplash.com