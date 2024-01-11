Такую брокколи полюбят даже привереды: секрет в особой заправке

В ресторанах подают гарнир именно с ней.

У капусты брокколи в России не так-то много поклонников. Но если приготовить для гарнира специальную заправку, то он понравится даже привередам. Шеф-повар Максим Дудкин поделился рецептом.

Вам понадобятся:

брокколи — 400 г,

цветная капуста — 400 г.

Для соуса:

кунжут — 150 г,

сахар — 15 г,

соевый соус — 60 мл,

кунжутное масло — 60 мл,

рисовый уксус — 30 мл.

«В блендере взбейте все компоненты, кроме кунжута. Когда эмульсия станет однородной, добавьте обжаренный кунжут. Дайте заправке настояться в течение суток. Брокколи и цветную капусту обжарьте на сковороде в течение 10 минут. Выложите овощи на тарелку, заправьте соусом и подавайте к столу», — посоветовал эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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