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Танцевали под гудок поезда: почему все громкие праздники в Петербурге проходили на Павловском вокзале

Опубликовано: 8 июня 2025 14:01
Павловский вокзал
Танцевали под гудок поезда: почему все громкие праздники в Петербурге проходили на Павловском вокзале
Фото: Городовой.ру

Был главной концертной площадкой города до поры до времени.

Сегодня вокзал — это место спешки, чемоданов и ожиданий. Но в XIX веке всё было иначе. Станция в Павловске, всего в 25 верстах от центра Петербурга, была вовсе не просто конечной остановкой Царскосельской железной дороги.

Это был настоящий центр музыкальной жизни столицы, куда приезжали слушать оркестр, а не просто садиться на поезд. Идея устроить музыкальный павильон именно при вокзале принадлежала Францу Герстнеру — тому самому, кто строил первую в России пассажирскую железную дорогу.

Он предложил соединить технологическое чудо века — поезд — с искусством, и получил в итоге уникальный культурный гибрид. Павловский вокзал стал не только транспортным узлом, но и концертным залом, куда публика стекалась к семи вечера, чтобы послушать музыку, а затем сесть на последний поезд обратно в Петербург.

Слово "вокзал", кстати, появилось не от слова "поезд", а от английского Vauxhall — увеселительного сада в Лондоне, где в XVIII веке гуляли под фейерверки, танцевали, слушали музыку.

Такие вокзалы стали модными по всей Европе, и в России это тоже прижилось — сначала в Нескучном саду в Москве, а потом и в Павловске. Там под открытым небом звучали симфонии, шли выступления балетных и оперных артистов, собиралась самая взыскательная публика.

На сцене Павловского вокзала играли Штраус, Глинка, Чайковский, дирижировали лучшие маэстро Европы. Репертуар включал не только танцевальную музыку, но и серьёзную классику.

Здесь же, в оркестре, играл на виолончели великий князь Константин Николаевич. Именно здесь в 1865 году впервые прозвучала музыка молодого Петра Ильича Чайковского.

Концерты были бесплатными, что превращало вокзал в демократическую филармонию под навесом. Поезд стал не просто средством передвижения, а ключом к искусству — публика ехала не «на дачу», а на симфонию.

Павловский вокзал стал символом лета, музыки, вкуса, светской жизни. И даже после революции, уже в составе Государственной филармонии, он продолжал работать — до самой войны. Здание не пережило оккупации.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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