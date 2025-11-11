«Техсбой» как наживка: лже‑продавцы маркетплейсов за считанные минуты лишают покупателей денег

Перед началом сезона распродаж злоумышленники активировали новую схему обмана, действующую на площадках для онлайн-торговли. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге сообщил о возросшей активности подобных мошенников.
Основной целью становятся пользователи популярных сервисов для покупок в интернете. Злоумышленники выдают себя за продавцов и утверждают, что произошёл технический сбой, в результате которого может быть списана удвоенная сумма за заказ.
Чтобы якобы исправить возникшую ошибку, они просят перечислить деньги на специальный счет для подтверждения операции и верификации, а также требуют информацию о банковской карте: номер, срок действия и код безопасности.
Получив необходимые данные или переведённые средства, мошенники высылают поддельное уведомление об успешной отмене платежа и перестают выходить на связь.
Ранее в социальных сетях уже обсуждались способы обезопасить себя во Всемирный день шопинга и не стать жертвой подобных преступников. Специалисты призывают быть особенно внимательными и не передавать личные данные незнакомым лицам.
Также важно помнить: ни одна надёжная торговая площадка не запрашивает подобным образом данные банковских карт.