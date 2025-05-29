Правда и мифы: где хранились деньги Николая II и его семьи

Когда речь заходит о деньгах царской семьи, сразу всплывают образы огромных сундуков с золотом и тайных счетов за границей. Но реальность была гораздо сложнее и интереснее.

Николай II унаследовал от отца, Александра III, значительные суммы, в том числе и зарубежные вклады. Например, в Банке Англии хранился счет на сумму около 1,8 миллиона фунтов стерлингов — это примерно 20 миллионов рублей того времени.

Однако, вступив на престол, Николай II решил постепенно вывести эти деньги из-за границы обратно в Россию. К 1900 году практически никаких его средств в иностранных банках уже не оставалось.

Почему так? Царь был патриотом и считал неправильным держать личные капиталы за рубежом, особенно когда страна нуждалась в деньгах для развития и обороны.

К тому же иностранное правительство воспринимали эти деньги как «зарубежные», что могло создавать политические сложности.

Счета в Германии и «детские деньги»

В 1905 году, когда в России начались революционные волнения, Николай II решил перестраховаться и открыл счета на своих наследников в немецких банках — так называемые «детские деньги».

В 1913 году царь начал процесс возвращения этих средств обратно в Россию, но из-за начала Первой мировой войны и последующих событий перевести все не удалось, сообщает ТАСС.

Есть версия, что к моменту отречения Николая II в 1917 году на счетах в Германии оставалось примерно 15 миллионов рублей.

Основные активы в России

Главная часть состояния царской семьи была вложена в России в ценные бумаги отечественных предприятий, земельную ренту и управление имуществом, включая огромные пахотные земли, плантации и рудники.

Доходы от этих владений составляли около 11 миллионов рублей в год, что было достаточно скромным по сравнению с общим состоянием, но обеспечивало жизнь императорской семьи.

Мифы о безумном богатстве и тратах

Существует много легенд о том, что Николай II был невероятно богат и тратил деньги направо и налево. На самом деле, документы и исследования показывают обратное: царь жил достаточно скромно и большую часть личных средств пожертвовал на благотворительность, особенно во время Первой мировой войны — на содержание госпиталей и помощь раненым.

Например, даже когда появились первые автомобили, Николай мог позволить себе лишь пару машин, а гараж для них организовал с большим трудом, так как считал это расточительством.

Судьба царских денег после революции

После свержения Николая II и последующих событий царские активы за границей были заморожены, арестованы или перешли к другим владельцам.

В некоторых источникам упоминается о деле, которое рассматривалось в 1934 году в Берлине, о наследовании оставшихся счетов, и суд признал права родственников, но сумма была уже очень небольшой — около 25 тысяч марок.

Почему так много мифов?

История Николая II часто окружена мифами и легендами, которые складывались как в советское время, так и позже. Одни рассказывали о безумных богатствах и тайных счетах, другие — о заговоре и сокрытии истинных активов.

На самом деле, как показывает исследование архивов и документов, царские деньги были реальными, но не такими огромными и не такими скрытыми, как принято думать.

Кроме того, политическая ситуация в начале XX века и Первая мировая война сильно осложнили финансовые операции, а революция 1917 года поставила точку в истории царских капиталов.