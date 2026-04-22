Нужно ли сейчас удалять бутоны у перцев: агроном дала четкий ответ – в многолетнем споре дачников поставлена точка
Нужно ли сейчас удалять бутоны у перцев: агроном дала четкий ответ – в многолетнем споре дачников поставлена точка

Опубликовано: 22 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Нужно ли сейчас удалять бутоны у перцев: агроном дала четкий ответ – в многолетнем споре дачников поставлена точка
Нужно ли сейчас удалять бутоны у перцев: агроном дала четкий ответ – в многолетнем споре дачников поставлена точка
У многих садоводов в конце апреля на перцах появляются бутоны  

Кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева в своем Дзен-канале "Ученый агроном" (18+) объяснила, нужно ли удалять бутоны у перцев в конце апреля. Ведь рука так и тянется их оставить, мол "пусть раньше зацветет". Однако здесь как раз тот случай, когда не стоит торопиться.

Удалять ли бутоны у перца

По словам агронома, бутоны сейчас лучше удалить: особенно первый в развилке, да и все ранние бутоны на рассаде. Дело в том, что перцы у многих вытянулись, еще пока не высажены на постоянное место. В скором времени им предстоит пересадка, адаптация и укоренение.

Если же в таких условиях оставить бутоны, то перцы будут тратить силы не на наращивание корневой системы и укрепление куста, а на цветение. В результате растения хуже перенесут высадку на постоянное место, остановятся в росте, а после будут медленно наращивать куст.

Поэтому важно запомнить: ранние бутоны никогда не дают раннего урожая. Наоборот, они приводят к задержке развития огородной культуры.

Что именно удалять

Как минимум важно удалить основной бутон в первой развилке.

Если же рассада вытянулась, то нужно убрать все первые бутоны, чтобы разгрузить растения. Но при этом смысл не в том, чтобы убрать все, а в том, чтобы удалить ранние бутоны и обеспечить нормальное укоренение после высадки. А уже после перцы будут активно цвести.

Эксперт добавила, что к вытягиванию перцев приводит недостаток света и избыток тепла. В таком случае лучше сейчас держать их в прохладе, не перекармливать и не заливать.

Ранее мы сообщали, что добавить в лунку при посадке перцев, чтобы собрать богатый урожай.

