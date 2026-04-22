Шарлотка в пролете: выливаю тесто на яблоки – тающий рулет без хлопот пеку за 20 минут
Шарлотка в пролете: выливаю тесто на яблоки – тающий рулет без хлопот пеку за 20 минут

Опубликовано: 22 апреля 2026 23:13
 Проверено редакцией
Простой рецепт ленивого яблочного рулета

Многие считают шарлотку главным яблочным десертом. Однако на самом деле есть рецепт гораздо проще и вкуснее. Это яблочный рулет, который готовится буквально на раз-два.

Лакомство получается нежным, невероятно ароматным и совсем не хлопотным. С приготовлением справится даже начинающая хозяйка!

Ингредиенты

Начинка:

  • яблоки – 750 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • корица молотая – 2 ч. л.;
  • сливочное масло – 20 г.

Бисквитное тесто:

  • яйца – 3 шт.;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 200 г;
  • ванилин – щепотка;
  • молоко – 200 мл;
  • разрыхлитель – 2 ч.л.;
  • мука – 250 г.

Способ приготовления

Яблоки очищаем от кожицы и натираем на крупной терке. На сковороде растапливаем сливочное масло, выкладываем яблочную массу, добавляем сахар и корицу. Перемешиваем и тушим на среднем огне до мягкости, пока не уйдет лишняя влага.

Для бисквита разбиваем яйца в глубокую миску, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на средней скорости, постепенно подсыпая сахар. Взбиваем долго, не менее 10 минут. Масса должна превратиться в пышную пену.

Затем добавляем щепотку ванилина, вливаем молоко комнатной температуры и перемешиваем на низкой скорости миксера несколько секунд.

Далее в отдельной емкости смешиваем просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно вводим сухую смесь во взбитые яйца лопаткой, движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

Противень застилаем пергаментной бумагой и равномерно распределяем яблочную начинку. Сверху заливаем ее тестом и разравниваем. Отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.

Готовый бисквит перекладываем на рабочую поверхность. Накрываем сверху листом пергамента, кладем решетку и ловким движением переворачиваем вверх дном. Затем аккуратно снимаем бумагу, на которой пеклись яблоки.

Пока бисквит горячий, плотно сворачиваем его в рулет вместе с новым листом бумаги. Оставляем рулет в свернутом виде до полного остывания на решетке.

Разворачиваем остывший рулет, снимаем бумагу, посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить запеченный картофель по-гречески.

Автор:
Евгения Сухова
