Шарлотка в пролете: выливаю тесто на яблоки – тающий рулет без хлопот пеку за 20 минут

Многие считают шарлотку главным яблочным десертом. Однако на самом деле есть рецепт гораздо проще и вкуснее. Это яблочный рулет, который готовится буквально на раз-два.
Лакомство получается нежным, невероятно ароматным и совсем не хлопотным. С приготовлением справится даже начинающая хозяйка!
Ингредиенты
Начинка:
- яблоки – 750 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- корица молотая – 2 ч. л.;
- сливочное масло – 20 г.
Бисквитное тесто:
- яйца – 3 шт.;
- соль – щепотка;
- сахар – 200 г;
- ванилин – щепотка;
- молоко – 200 мл;
- разрыхлитель – 2 ч.л.;
- мука – 250 г.
Способ приготовления
Яблоки очищаем от кожицы и натираем на крупной терке. На сковороде растапливаем сливочное масло, выкладываем яблочную массу, добавляем сахар и корицу. Перемешиваем и тушим на среднем огне до мягкости, пока не уйдет лишняя влага.
Для бисквита разбиваем яйца в глубокую миску, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на средней скорости, постепенно подсыпая сахар. Взбиваем долго, не менее 10 минут. Масса должна превратиться в пышную пену.
Затем добавляем щепотку ванилина, вливаем молоко комнатной температуры и перемешиваем на низкой скорости миксера несколько секунд.
Далее в отдельной емкости смешиваем просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно вводим сухую смесь во взбитые яйца лопаткой, движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.
Противень застилаем пергаментной бумагой и равномерно распределяем яблочную начинку. Сверху заливаем ее тестом и разравниваем. Отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.
Готовый бисквит перекладываем на рабочую поверхность. Накрываем сверху листом пергамента, кладем решетку и ловким движением переворачиваем вверх дном. Затем аккуратно снимаем бумагу, на которой пеклись яблоки.
Пока бисквит горячий, плотно сворачиваем его в рулет вместе с новым листом бумаги. Оставляем рулет в свернутом виде до полного остывания на решетке.
Разворачиваем остывший рулет, снимаем бумагу, посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить запеченный картофель по-гречески.