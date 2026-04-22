Надбавка в три рубля: почему петербуржцы стали чаще платить кондуктору

Сейчас в общественном транспорте Петербурга резко снизилось количество кондукторов.

В Петербурге снова заговорили о кондукторах. Повод простой: пассажиры заметили, что если платить за проезд не через валидатор, а напрямую кондуктору, тому якобы идет доплата. И это действительно так.

Откуда взялась история

Поводом для обсуждения стала запись молодой петербурженки. Она призвала горожан чаще платить именно через кондукторов. Причина была неожиданной: за каждый проданный билет кондуктор получает 3 рубля.

История быстро разошлась по соцсетям. Люди стали спорить: это правда или просто городской миф. Но в «Горэлектротрансе» «Фонтанке» подтвердили, что такая схема действительно работает.

Как это устроено

В транспортном предприятии пояснили, что это не совсем «надбавка» в обычном смысле. Скорее, часть заработка кондуктора зависит от того, сколько билетов он продаст. Чем больше оплат, тем выше доход.

Это сделано не случайно. Так кондукторов мотивируют внимательнее работать и следить за оплатой проезда. По сути, это обычная система оплаты труда, где есть связь между результатом и зарплатой.

Где еще остались кондукторы

Сегодня кондукторы есть не во всех трамваях. Их оставили в основном на самых загруженных маршрутах. Там пассажиров много, и контроль за оплатой особенно важен.

На таких маршрутах можно платить наличными прямо кондуктору. А если хочется расплатиться картой, это делают через ручной валидатор. Но его основная задача все же не продажа билетов, а проверка оплаты.

Почему кондукторов становится меньше

В Петербурге кондукторов с каждым годом меньше. Коммерческие автобусные маршруты уже давно работают без них. Государственные перевозчики тоже постепенно уходят от этой схемы.

Причина понятна: на многих маршрутах доля безбилетников невысокая, а значит, держать кондуктора не всегда нужно. Власти и перевозчики делают ставку на бескондукторную систему, где оплату контролируют по-другому.