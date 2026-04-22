Ленивый немецкий штрудель с яблоком: кидаю в духовку — и забываю на 30 минут, проще некуда

Опубликовано: 22 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Яблочный штрудель — это тот самый десерт, который кажется сложным, но получается у каждого.

Рецептом оригинального немецкого штруделя поделился автор Дзен-канала "Кулинарные рецепты".

Ингредиенты:

слоёное тесто — 500 г, яблоки (зелёные) — 1 кг, изюм — 100 г, сливочное масло — 80 г, грецкие орехи — 80 г, сахар — 40 г, соль — щепотка, лимонный сок — 3 ст. л., молотая корица — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала я размораживаю тесто до мягкости, чтобы его можно было легко растягивать. Стол слегка присыпаю мукой.

Изюм промываю и заливаю кипятком на 10 минут, затем обсушиваю. Яблоки очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками и сразу сбрызгиваю лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Орехи мелко рублю и добавляю к яблокам вместе с изюмом, сахаром и корицей. Всё тщательно перемешиваю.

Главный момент: тесто я не раскатываю, а аккуратно растягиваю руками на присыпанном мукой полотенце, пока оно не станет очень тонким, почти прозрачным.

Центр теста смазываю растопленным сливочным маслом, равномерно распределяю начинку, оставляя края свободными. С помощью полотенца аккуратно сворачиваю рулет — это сильно упрощает процесс и не даёт тесту порваться.

Сверху щедро смазываю штрудель сливочным маслом и отправляю в разогретую до 180 °С духовку на 35-40 минут. Во время выпекания ещё несколько раз смазываю его маслом — так получается румяная и хрустящая корочка.

Подаю тёплым — с шариком пломбира или свежими ягодами.

Примерное время приготовления: 1 час

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный шашлык.

