Ленивый немецкий штрудель с яблоком: кидаю в духовку — и забываю на 30 минут, проще некуда

Рецептом оригинального немецкого штруделя поделился автор Дзен-канала "Кулинарные рецепты".
Ингредиенты:
слоёное тесто — 500 г, яблоки (зелёные) — 1 кг, изюм — 100 г, сливочное масло — 80 г, грецкие орехи — 80 г, сахар — 40 г, соль — щепотка, лимонный сок — 3 ст. л., молотая корица — 1 ч. л.
Приготовление
Сначала я размораживаю тесто до мягкости, чтобы его можно было легко растягивать. Стол слегка присыпаю мукой.
Изюм промываю и заливаю кипятком на 10 минут, затем обсушиваю. Яблоки очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками и сразу сбрызгиваю лимонным соком, чтобы они не потемнели.
Орехи мелко рублю и добавляю к яблокам вместе с изюмом, сахаром и корицей. Всё тщательно перемешиваю.
Главный момент: тесто я не раскатываю, а аккуратно растягиваю руками на присыпанном мукой полотенце, пока оно не станет очень тонким, почти прозрачным.
Центр теста смазываю растопленным сливочным маслом, равномерно распределяю начинку, оставляя края свободными. С помощью полотенца аккуратно сворачиваю рулет — это сильно упрощает процесс и не даёт тесту порваться.
Сверху щедро смазываю штрудель сливочным маслом и отправляю в разогретую до 180 °С духовку на 35-40 минут. Во время выпекания ещё несколько раз смазываю его маслом — так получается румяная и хрустящая корочка.
Подаю тёплым — с шариком пломбира или свежими ягодами.
Примерное время приготовления: 1 час
