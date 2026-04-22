Петербург накануне похолодания: сады закрывают, а тротуары берут под контроль

В Петербурге на ближайшие сутки снова ждут капризную погоду. Ночью 23 апреля обещают дождь, местами мокрый снег и сильный ветер, а 24 апреля порывы могут усилиться до 18 метров в секунду.

Городские службы уже перевели работу в режим повышенной готовности. Комитет по благоустройству решил на ночь закрыть сады и парки, которые огорожены.

Что происходит в городе

Из-за сильного ветра в Петербурге действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Это значит, что погода может быть опасной для людей, транспорта и городской инфраструктуры.

Дорожные службы должны следить за состоянием проезжей части и тротуаров. Главная задача — не допустить гололедицы и скользких участков.

Что советуют горожанам

Петербуржцев просят пока не гулять в зеленых зонах без необходимости. Особенно осторожными стоит быть рядом с деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.

При сильном ветре лучше не оставлять машину под деревьями и рядом с тем, что может упасть. Также стоит закрыть окна и убрать с балкона все, что может унести порывами.

Как пережить ветер

Если ветер разгонится сильнее, лучше меньше времени проводить на улице. В такую погоду безопаснее переждать непогоду в капитальном здании, а не под деревьями, навесами или у старых построек.

Дома полезно держать окна плотно закрытыми и не пользоваться лифтом без необходимости. Если ветер начнет усиливаться, стоит заранее подготовить фонарик, воду и зарядить телефон.

Что важно сейчас

Погода в Петербурге снова напоминает, что весна здесь бывает совсем не мягкой. Дождь, мокрый снег и резкий ветер могут прийти почти одновременно.

Поэтому сейчас лучше не рисковать и следить за тем, как город будет открывать парки и сады утром 23 апреля. Решение примут по ситуации.