Тайный подарок для Елизавет: как одно имя откроет двери в царство дворцов

В честь дня рождения императрицы Елизаветы Петровны, который отмечается 29 декабря, музей-заповедник «Царское Село» откроет Екатерининский дворец для посетительниц с именем Елизавета без платы за вход. Об этом проинформировали представители музея.
Для получения бесплатного билета потребуется предъявить документ, подтверждающий личность.
Действие этой акции охватывает центральный экскурсионный маршрут, включающий Большой зал, Янтарную комнату, а также залы Золотой анфилады.
В этом году исполняется 316 лет со дня рождения императрицы, которая появилась на свет 18 декабря по старому стилю.
Елизавета Петровна внесла значительный вклад в облик Екатерининского дворца: по её инициативе были созданы многие залы, составляющие Парадную анфиладу.
Императрица вошла в историю своей любовью к праздничным балам, гуляньям, танцам и маскарадным вечерам. Современники называли её «весёлой Елисавет» и отмечали её красоту.
Период её правления считают эпохой ярких событий и процветания для Царского Села, что закрепило за этим временем название «золотой век».
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».