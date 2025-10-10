Тефлон вместо калорий и чеснок в молоке: самые нелепые открытия года по версии Шнобелевской премии 2025

Гарвардский университет объявил победителей ежегодной Шнобелевской премии — награды, присуждаемой научно-юмористическим журналом AIR за самые забавные и нелепые научные достижения.
Биология, физика и педиатрия: странные исследования
В категории «Биология» премию получили японские исследователи, выяснявшие, «могут ли коровы, окрашенные в зеброобразные полосы, избежать укусов мух».
Европейские ученые из области физики изучали, как фазовый переход соуса для пасты приводит к образованию комков.
Американские педиатры заслужили награду за изучение того, «что переживает ребенок на грудном вскармливание, когда его мама ест чеснок».
Литература, питание и химия: самые необычные номинации
Покойный доктор Уильям Бин получил премию по «Литература» за 35 лет скрупулезного описания того, как «с годами ногти начинают расти медленнее».
Как пишет РБК, в категории «Питание» выяснилось, что ящерицы отдают предпочтение пицце «Четыре сыра».
Группа ученых из США и Израиля удостоилась премии по химии за исследование, «является ли употребление тефлона хорошим способом увеличить объем пищи и насыщение без увеличения калорийности».
Психология, инженерия и полеты
Польские исследователи в области «Психологии» подтвердили: нарциссам, которым говорят об их уме, это помогает сформировать восприятие собственного интеллекта, «независимо от точности этой обратной связи».
Инженеры из Индии изучили, «как плохо пахнущая обувь влияет на позитивный опыт использования подставки для обуви».
Авиационная номинация досталась за изучение того, как алкоголь «мешает» летучим мышам летать и эхолоцировать.
«Мир» через стакан
Премию в категории «Мир» присудили немецким ученым, доказавшим, что алкоголь улучшает способность говорить на иностранном языке, поскольку интоксикация «снижает речевую тревогу».