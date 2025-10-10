Тефлон вместо калорий и чеснок в молоке: самые нелепые открытия года по версии Шнобелевской премии 2025

Барокко и модерн в одном углу: дом на 7-й Советской, который стоит увидеть своими глазами

Перейти

Невероятные трансформации дачи на Малой Невке: от князей до современного отеля

Перейти

Живой джаз, шведская кухня и история в одном доме: как провести день в August Wahl

Перейти

От «Фермы» к античности: как поэт и архитектор Львов превратил воду в архитектурный спектакль

Перейти

Баболовский: самый непарадный, таинственный и в то же время величественный парк Царского Села

Перейти