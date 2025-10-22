Телевизор виноват, а не цены: чиновник Ленобласти объяснил отказ рожать до 40 лет

На совещании по вопросам демографии в Ленинградской области прозвучало заявление, которое вызвало широкий общественный резонанс.
Вице-губернатор по социальной политике Николай Емельянов озвучил неординарную причину, по которой молодые семьи откладывают рождение детей до 40 лет и позже.
По мнению чиновника, виной всему — негативные установки, транслируемые через телевидение.
Карьера вместо семьи: Версия вице-губернатора
Емельянов, который сам стал отцом в 65 лет, полагает, что общественные установки, получаемые через ТВ, заставляют граждан фокусироваться на карьере, а не на создании семьи.
«Известные люди в телевизоре говорят: „Никуда не спешу, к 40 годам реализуюсь в карьере и потом подумаю о детях“», — объяснил свою позицию вице-губернатор.
Однако петербуржцы и жители Ленобласти восприняли эту версию крайне скептически. Вместо того чтобы признать влияние социально-экономических факторов, власти, по мнению граждан, указали на медиа.
«К 65 годам вице-губернатор смог накопить средства на рождение и содержание ребенка…», — с иронией отмечают жители.
«Не в счет»: Стабильность, жилье и безопасность
Критики быстро указали на то, что заявления чиновника игнорируют реальные экономические трудности.
«То есть отсутствие возможности приобретения жилья и нормальной стабильной работы и зарплаты не в счет?» — задается вопросом общественность.
Эта позиция находит поддержку:
«Не в счет. Тут на днях один депутатище сообщил, что бедность — стимул поднятия рождаемости. И чем беднее, тем плодовитее».
Реальные заботы граждан лежат в плоскости выживания и безопасности, а не влияния медиа.
«Вовсе не из-за телевизора. А из-за низкого уровня жизни, отсутствия безопасности в стране. Рожать ради чего больше одного? Чтобы нищими жить в одной комнате ютиться съемной, а потом отдать сыновей этому государству?» — высказывают сомнения жители.
«Да людям, извиняюсь, на еду-то не всегда хватает, а тут еще детки..»
Личный опыт против чиновничьей статистики
Многие подчеркивают, что личный выбор не связан с просмотром телевизора.
«Мне нет 40 лет, и я вообще не смотрю телевизор», — заявляют молодые люди.
Более того, с возрастом рожать становится сложнее не только из-за карьеры, но и по медицинским показаниям, что также игнорируется в официальной версии.
Один из комментаторов поделился личными расчетами относительно будущего:
«Я знаю, какая пенсия у меня будет в 65 лет — 27 тысяч при полном северном стаже и белой зарплате выше среднего, так пишет Пенсионный фонд. Себя бы содержать смог».
В таком контексте вопрос о детях после 40 лет становится совсем иным:
«Какие дети после 40 лет, если после 45 сложно найти работу, а образование ребенка в хорошем институте 600-800 в год? Телевизор у него виноват».