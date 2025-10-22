Телевизор виноват, а не цены: чиновник Ленобласти объяснил отказ рожать до 40 лет

На совещании по вопросам демографии в Ленинградской области прозвучало заявление, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Вице-губернатор по социальной политике Николай Емельянов озвучил неординарную причину, по которой молодые семьи откладывают рождение детей до 40 лет и позже.

По мнению чиновника, виной всему — негативные установки, транслируемые через телевидение.

Карьера вместо семьи: Версия вице-губернатора

Емельянов, который сам стал отцом в 65 лет, полагает, что общественные установки, получаемые через ТВ, заставляют граждан фокусироваться на карьере, а не на создании семьи.

«Известные люди в телевизоре говорят: „Никуда не спешу, к 40 годам реализуюсь в карьере и потом подумаю о детях“», — объяснил свою позицию вице-губернатор.

Однако петербуржцы и жители Ленобласти восприняли эту версию крайне скептически. Вместо того чтобы признать влияние социально-экономических факторов, власти, по мнению граждан, указали на медиа.

«К 65 годам вице-губернатор смог накопить средства на рождение и содержание ребенка…», — с иронией отмечают жители.

«Не в счет»: Стабильность, жилье и безопасность

Критики быстро указали на то, что заявления чиновника игнорируют реальные экономические трудности.

«То есть отсутствие возможности приобретения жилья и нормальной стабильной работы и зарплаты не в счет?» — задается вопросом общественность.

Эта позиция находит поддержку:

«Не в счет. Тут на днях один депутатище сообщил, что бедность — стимул поднятия рождаемости. И чем беднее, тем плодовитее».

Реальные заботы граждан лежат в плоскости выживания и безопасности, а не влияния медиа.

«Вовсе не из-за телевизора. А из-за низкого уровня жизни, отсутствия безопасности в стране. Рожать ради чего больше одного? Чтобы нищими жить в одной комнате ютиться съемной, а потом отдать сыновей этому государству?» — высказывают сомнения жители.

«Да людям, извиняюсь, на еду-то не всегда хватает, а тут еще детки..»

Личный опыт против чиновничьей статистики

Многие подчеркивают, что личный выбор не связан с просмотром телевизора.

«Мне нет 40 лет, и я вообще не смотрю телевизор», — заявляют молодые люди.

Более того, с возрастом рожать становится сложнее не только из-за карьеры, но и по медицинским показаниям, что также игнорируется в официальной версии.

Один из комментаторов поделился личными расчетами относительно будущего:

«Я знаю, какая пенсия у меня будет в 65 лет — 27 тысяч при полном северном стаже и белой зарплате выше среднего, так пишет Пенсионный фонд. Себя бы содержать смог».

В таком контексте вопрос о детях после 40 лет становится совсем иным: