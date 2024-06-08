Теперь максимум «четверки»: часть россиян больше не смогут ездить в пятизвездочные отели в Турции

Если вы привыкли к лакшери-отдыху в Турции и при выборе отеля рассматриваете только «пятерки», возможно, в скором времени вам придется соглашаться на меньшее. Гостиницы уровня 5* в скором времени смогут себе позволить лишь избранные. Тревогу забили сами отельеры.

В чем тут дело

Президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу заявил, что из-за упавшего курса лиры и высокой инфляции владельцы гостиниц недополучают прибыль. При этом цена за сутки размещения в объекте 5* уже выросла до 120 долларов. Однако и этого пока недостаточно.

В то же время поднимать цены еще больше отельеры пока опасаются. Ведь так они могут потерять часть туристов. По мнению спикера, выходом из ситуации могла бы стать ориентация на Испанию, где много гостиниц уровня 1* и 2*, а пятизвездочные объекты дорогие и редкие. Так или иначе, пятизвездочные объекты скоро могут стать недоступными для большинства россиян.

Источник фото: Legion-Media

Как изменился пласт туристов

Несмотря на то, что граждане России все еще лидируют по числу туристов в Турции, интерес к стране активно проявляют и платежеспособные европейцы. В 2023 году на втором месте оказались немцы, на третьем — британцы, а на четвертом — поляки. Причем число отдыхающих из Польши за год выросло на 35%.

Местные отельеры полагают, что в этом году путешественников из Европы станет еще больше, так что, вероятно, представители туристической отрасли переориентируются на них. Тенденция уже заметна. Те, кто уже успел побывать в стране в 2024 году, замечают, что цены начали указывать в евро и фунтах, а вывески с русских сменили на английские.

«Мы можем сказать, что мы почти достигли европейских стандартов», — цитирует Хакана Саатчиоглу портал Tourism Today.

Источник фото: Legion-Media

Стоит ли торопиться с бронированием

Ценообразование в стране очень нестабильно, поэтому тянуть с бронированием тура — не лучшая идея. Возможно, ценники в отелях начнут переписывать так же быстро, как и в магазинах. К тому же если в прошлом году путевки чаще всего покупали за 10–15 дней до поездки, то в этом глубина бронирования составляет 40–50 дней.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media