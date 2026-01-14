Теперь не выбрасываю вещи со ржавчиной: 10 минут потею и пыхчу, зато после сияют как новенькие

Ржавое пятно на любимой одежде — не повод для расстройства. След от старой лавочки или трубы можно быстро удалить, не прибегая к замачиванию или агрессивной химии.
Приготовьте простое домашнее средство. Смешайте три столовые ложки обычной поваренной соли с 50 миллилитрами столового уксуса (9%). Полученную пасту нанесите на загрязнение и оставьте действовать примерно на 40 минут. За это время реакция соли и кислоты разрушит ржавчину.
После этого просто смойте остатки смеси под проточной водой и постирайте вещь привычным способом. Этот метод безопасен даже для белоснежных тканей и поможет вернуть одежде чистый вид.