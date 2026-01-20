Городовой / Город / Теперь приставы ищут: куда подевались 13 миллионов рублей мужа Татьяны Булановой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Я рожала и училась, а мне говорят — стаж ноль»: вот почему пенсионный закон — это головоломка, которая стирает годы жизни петербуржцев Полезное
Тайна уходящего артиста: чем запомнился Дмитрий Марфин поклонникам детективов Город
Любимая рыбная закуска моего друга якута: готовим за 15 минут, не касаясь плиты Полезное
«Быстрая стирка» — это обман, а не режим: я посмотрел, как она работает, и нашел, что это просто три полоскания с порошком Полезное
Где в СПб подают ту самую шаверму: местные знаменитости рассекретили адреса Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Происшествие Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Теперь приставы ищут: куда подевались 13 миллионов рублей мужа Татьяны Булановой

Опубликовано: 20 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Теперь приставы ищут: куда подевались 13 миллионов рублей мужа Татьяны Булановой
Теперь приставы ищут: куда подевались 13 миллионов рублей мужа Татьяны Булановой
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Валерий Руднев, супруг певицы Татьяны Булановой, оказался в центре внимания из-за резкого увеличения своих долговых обязательств.

По информации из базы исполнительных производств на портале государственных услуг, сумма задолженности предпринимателя составляет почти 13 миллионов рублей — речь идет о 12 991 000 рублей, сообщает «Газета.Ru».

Самая значительная часть этой суммы связана с невыплаченными кредитами, которые не включают ипотечные обязательства. Здесь долг превышает 11,3 миллиона рублей. Кроме того, за Рудневым числятся штрафы, исполнительские сборы и иные взыскания в пользу частных лиц и организаций.

Бизнес Валерия Руднева, компания с ограниченной ответственностью «ББ-ГАЛЕРЕЯ», также испытывает финансовые трудности и находится в процессе исключения из реестра юридических лиц.

Информационный сервис «Прозрачный бизнес» сообщает о наличии неоплаченных штрафов в размере 1 миллиона рублей.

Кроме того, Федеральная служба судебных приставов взыскивает с организации ещё 112 тысяч рублей, при этом остальные исполнения были прекращены.

После появления публикаций о крупных задолженностях Руднева, Татьяна Буланова дала свой комментарий и подтвердила осведомлённость о финансовых сложностях супруга. Она пояснила, что это не долги, а поручительства»,

Ранее певица делилась в интервью устроенной в одной социальной сети причиной закрытия её ресторана в Петербурге.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью