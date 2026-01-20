Теперь приставы ищут: куда подевались 13 миллионов рублей мужа Татьяны Булановой

Валерий Руднев, супруг певицы Татьяны Булановой, оказался в центре внимания из-за резкого увеличения своих долговых обязательств.
По информации из базы исполнительных производств на портале государственных услуг, сумма задолженности предпринимателя составляет почти 13 миллионов рублей — речь идет о 12 991 000 рублей, сообщает «Газета.Ru».
Самая значительная часть этой суммы связана с невыплаченными кредитами, которые не включают ипотечные обязательства. Здесь долг превышает 11,3 миллиона рублей. Кроме того, за Рудневым числятся штрафы, исполнительские сборы и иные взыскания в пользу частных лиц и организаций.
Бизнес Валерия Руднева, компания с ограниченной ответственностью «ББ-ГАЛЕРЕЯ», также испытывает финансовые трудности и находится в процессе исключения из реестра юридических лиц.
Информационный сервис «Прозрачный бизнес» сообщает о наличии неоплаченных штрафов в размере 1 миллиона рублей.
Кроме того, Федеральная служба судебных приставов взыскивает с организации ещё 112 тысяч рублей, при этом остальные исполнения были прекращены.
После появления публикаций о крупных задолженностях Руднева, Татьяна Буланова дала свой комментарий и подтвердила осведомлённость о финансовых сложностях супруга. Она пояснила, что это не долги, а поручительства»,
Ранее певица делилась в интервью устроенной в одной социальной сети причиной закрытия её ресторана в Петербурге.
