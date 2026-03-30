Тепло как летом: погода в Петербурге бьёт отметки 2007 года
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Тепло как летом: погода в Петербурге бьёт отметки 2007 года

Опубликовано: 30 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В течении недели в городе на Неве сохранится теплая погода. 

В Санкт-Петербурге средняя температура марта уже обогнала рекорд 2007 года, а к концу недели могут обновиться суточные максимумы.

Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что погода в регионе стабильна: ожидается облачность с редкими мелкими осадками, после чего вернется сухая погода благодаря антициклону.

Прогноз на неделю

В городе на Неве сохранится тепло — дневные температуры стабильно превысят +10 °C.

Во вторник, 31 марта, столбики термометров приблизятся к рекорду 2024 года в 14,5 °C: ночью возможны краткие дожди, днем осадков не будет, максимум дойдет до +14 °C.

Область и итоги марта

В Ленинградской области местами температура падает до -5 °C, но солнца больше нормы.

По данным Колесова из его телеграм-канала, воздух продолжает теплеть: средняя температура марта достигла 4,6 °C — на 1 °C выше рекорда 2007 года (3,6 °C), при этом до конца месяца осталось два дня.

Автор:
Юлия Аликова
