Тепло как летом: погода в Петербурге бьёт отметки 2007 года

В Санкт-Петербурге средняя температура марта уже обогнала рекорд 2007 года, а к концу недели могут обновиться суточные максимумы.
Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что погода в регионе стабильна: ожидается облачность с редкими мелкими осадками, после чего вернется сухая погода благодаря антициклону.
Прогноз на неделю
В городе на Неве сохранится тепло — дневные температуры стабильно превысят +10 °C.
Во вторник, 31 марта, столбики термометров приблизятся к рекорду 2024 года в 14,5 °C: ночью возможны краткие дожди, днем осадков не будет, максимум дойдет до +14 °C.
Область и итоги марта
В Ленинградской области местами температура падает до -5 °C, но солнца больше нормы.
По данным Колесова из его телеграм-канала, воздух продолжает теплеть: средняя температура марта достигла 4,6 °C — на 1 °C выше рекорда 2007 года (3,6 °C), при этом до конца месяца осталось два дня.