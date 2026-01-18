Терапевт назвала три внешних "маячка" высокого холестерина

Врачи отмечают, что повышенный уровень холестерина в организме часто можно выявить по внешним проявлениям. Специалист в области терапии и эндоскопии Нино Джавахия обращает внимание на появление на теле и лице желтоватых уплотнений, которые называются ксантомами. Эти образования представляют собой жировые скопления под кожей, где основными компонентами выступают холестерин и триглицериды.

Другой возможный признак — так называемая роговичная дуга. Это кольцо светлого или желтовато-белого оттенка, образующееся по краю роговицы глаза. Как отмечает Джавахия:

"Роговичная дуга формируется из отложения холестерина и жиров. Стоит отметить, что эта офтальмологическая патология не представляет опасности для зрения".

Еще одним показателем риска специалисты называют избыточную массу тела. Наличие лишнего веса чаще всего связано с увлечением пищей с высокой энергетической ценностью и содержанием трансжиров. Это может быть сигналом о вероятных нарушениях липидного обмена.

