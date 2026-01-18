Тесто взойдет быстрее, чем Конюхов на гору: чудо-секрет кондитеров ускорил готовку в 3 раза!

Даже при точном соблюдении рецепта тесто иногда не поднимается, как хотелось бы. Часто причина кроется в одной простой, но важной детали, о которой редко пишут в поваренных книгах: температура ингредиентов.
Многие хозяйки привыкли доставать из холодильника яйца и молоко непосредственно перед готовкой. Однако холодные продукты замедляют активность дрожжей и плохо соединяются с другими компонентами, из-за чего тесто хуже поднимается и становится более плотным.
Секрет пышной выпечки прост: все жидкие ингредиенты — молоко, кефир, яйца, а также масло — должны быть комнатной температуры. Достаточно заранее вынуть их из холодильника на 1–2 часа. Тогда тесто будет более эластичным, равномерно поднимется и порадует вас нежной, воздушной текстурой.