Городовой / Полезное / Тесто взойдет быстрее, чем Конюхов на гору: чудо-секрет кондитеров ускорил готовку в 3 раза!
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Плач младенцев под вспышки фонарей: как в Карелии будущие мамы рожали во тьме Город
Не выбрасывайте вчерашнюю кашу: как ненормальный готовлю эту вкусняшку - дети просят еще и еще Полезное
Архивы Петербурга оживут блокадными тайнами: редкие мероприятия к прорыву и полной победе над осадой Город
Вместо дорогих шипов — губка для посуды: хитрый трюк, который спасет вас от 1110 травм в Петербурге — работает безотказно Полезное
Премьера фильма о ленинградских зверях в блокаду: что скрывают клетки зоопарка? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Тесто взойдет быстрее, чем Конюхов на гору: чудо-секрет кондитеров ускорил готовку в 3 раза!

Опубликовано: 18 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
тесто
Тесто взойдет быстрее, чем Конюхов на гору: чудо-секрет кондитеров ускорил готовку в 3 раза!
Фото: Городовой.ру

Даже при точном соблюдении рецепта тесто иногда не поднимается, как хотелось бы. Часто причина кроется в одной простой, но важной детали, о которой редко пишут в поваренных книгах: температура ингредиентов.

Многие хозяйки привыкли доставать из холодильника яйца и молоко непосредственно перед готовкой. Однако холодные продукты замедляют активность дрожжей и плохо соединяются с другими компонентами, из-за чего тесто хуже поднимается и становится более плотным.

Секрет пышной выпечки прост: все жидкие ингредиенты — молоко, кефир, яйца, а также масло — должны быть комнатной температуры. Достаточно заранее вынуть их из холодильника на 1–2 часа. Тогда тесто будет более эластичным, равномерно поднимется и порадует вас нежной, воздушной текстурой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью