Топ-5 блюд, которые стоит попробовать туристам в Таиланде

Национальная кухня Таиланда является такой же достопримечательностью, как его дворцы и пляжи. Путешественников здесь манят запахи со всех уголков: на улицах что-то постоянно жарят, в кафе подают аппетитные супы и лапшу, а в ресторанах то и дело выносят тарелки с ароматным рисом.

И чтобы по достоинству оценить кухню и не разочароваться, нужно знать, с каких блюд стоит начать знакомство с местной кухней. Вот пять удачных вариантов.

Как выбрать хорошее заведение в Таиланде

Многие туристы наслышаны, что в стране царит жуткая антисанитария. Конечно, это зависит от того, где именно вы находитесь. Например, на окраинах заведения и впрямь могут разочаровать. Но чем крупнее город, тем выше там сервис.

В любом случае, придерживайтесь главного правила при выборе ресторана — смотрите на количество людей. В Азии это гарант свежести блюд: чем больше поток, тем быстрее расходуются продукты, не успевая залеживаться. Так что если посетителей много, значит заведению можно доверять.

Если боитесь, что все блюда будут чересчур острыми, этот вопрос легко урегулировать. Просто скажите официанту при заказе «no spicy» («не остро») или «little spicy» («немного остро»). Персонал всегда идет туристам навстречу и сделает блюда максимально комфортными.

А вот что обязательно стоит отведать после того, как вы найдете ресторан или кафе по душе.

Пад Тай

Это угощение представляет собой рисовую лапшу, обжаренную вместе с соевыми ростками, арахисом и морепродуктами. Это блюдо не острое, поэтому отлично подойдет даже для неподготовленных туристов. Пад тай продается везде: от ларьков с уличной едой до изысканных ресторанов. Брать его можно без опаски где угодно, потому что блюдо считается повседневным и очень популярно не только среди приезжих, но и среди местных жителей.

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Сом Там

Любителям поострее стоит отведать этот салат. Основным ингредиентом в нем выступает хрустящая зеленая папайя, к которой добавляют томаты, зеленую фасоль, чеснок, чили и арахис. А заправляют это блюдо лаймовым соком. Будет еще вкуснее, если есть сом там вприкуску с гарниром, например, рисом или лапшой.

Карри

Само по себе блюдо состоит из риса и различных добавок, например, мяса или морепродуктов. В Таиланде существует аж три разновидности этого лакомства: желтый, красный и зеленый карри — цвет зависит от используемых специй.

Как правило, для приготовления блюда используется специальная паста, в состав которой входит множество различных приправ. При этом основу для желтого составляет куркума, для красного — паприка, а для зеленого — листья и сок лайма.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Массаман карри

Так называют обжаренные кусочки мяса и нежный картофель в кокосовом соусе со специями. Это очень сытное и при этом не острое блюдо с неповторимыми пряными нотами. Особенно массаман карри популярен в южной части страны.

Том Ям

Наконец, жемчужина тайской кухни — суп под названием том ям. Если вы любите первые блюда, обязательно попробуйте это угощение. Приятный кисло-острый вкус, а также сытная начинка в виде креветок, курицы или рыбы очень нравится гостям страны. Многие из них даже интересуются рецептом, чтобы потом готовить блюдо дома. Поэтому для туристов здесь часто устраивают кулинарные курсы, на которых учат варить том ям, пишет портал Skyscanner.

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