Топ-5 блюд, которые стоит попробовать в Грузии: не только хинкали и хачапури

Грузия впечатляет иностранных гостей не только своими пейзажами, но и невероятно вкусной кухней. Блюда здесь настолько яркие, сочные и аппетитные, что хочется попробовать их все, а вовремя остановиться бывает очень просто. Сами грузины даже в шутку говорят, что гостя можно выпускать из страны только в том случае, если он прибавил хотя бы парочку килограммов.

И если о лобио, хинкали и хачапури слышали многие, то вот о таких блюдах, как сациви или джонджоли, знают не все. Если хотите ближе познакомиться с традиционной кухней этой страны, возьмите на заметку пять лучших угощений.

Сациви

Это блюдо представляет собой холодную закуску из курицы или индейки в сливочном соусе с грецкими орехами. Правда, такой вариант считается новогодним, поэтому обычно угощение подают на праздники. А если хотят полакомиться сациви в повседневной жизни, то готовят более диетический вариант.

В таком случае вместо сливочной заправки готовят соус под названием баже. Он готовится на воде, а подавать с ним можно не только птицу, но и рыбу, а также различные овощи, например, цветную капусту.

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Джонджоли

Угощение считается настоящим деликатесом, отчасти похожим на известную россиянам квашеную капусту. Вот только основным компонентом здесь выступают соцветия кустарника клекачки. Их маринуют, а затем подают холодными вместе с домашним белым вином.

А в западной Грузии это же название используют для обозначения маринованной в свекольном маринаде капусты, которую подают вместе с лобио.

Пхали

Обычно с этой закуски начинается любое грузинское застолье. У местных даже есть примета: они уверены, что самый лучший способ оценить навыки повара — попробовать приготовленные им пхали.

Лакомство готовят из грецких орехов со свеклой, шпинатом, перцем, тыквой и многими другими ингредиентами. Все компоненты измельчают до однородной массы, а затем из них лепят шарики. Получается весьма сытный и пикантный перекус.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Чакапули

Что касается более серьезных и сытных блюд, то туристам обязательно стоит попробовать чакапули. Оно готовится из телятины или баранины. Мясо тушат с ароматной зеленью, чаще всего тархуном, и кислыми сливами. Это придает блюду многогранный вкус.

Тем, кто не ест мясо, стоит попробовать постный вариант с грибами. Получается не менее вкусно и питательно.

Пеламуши

А на десерт обязательно возьмите пеламуши. Это лакомство готовят из виноградного сока и кукурузной муки. По вкусу оно напоминает желе или застывший кисель.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru