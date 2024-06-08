Топ-5 чайных традиций России: как пьют напиток в разных уголках страны

Практически во всех странах любят пить чай. И в России, пожалуй, чаепития наиболее пышные: здесь этим напитком завершается почти каждый прием пищи, а к чашечке чая обязательно подают что-нибудь сладкое. Но это не единственная традиция. Вот пять тонкостей употребления напитка в разных уголках нашей страны.

На Урале и в Якутии

Самый популярный напиток на Урале — иван-чай. Он тонизирует не хуже кофе, но при этом еще и обладает целебными свойствами. Его применяют для борьбы со стрессом и неврозом, для очистки организма, лечения головных болей, для контроля чувства голода и для нормализации давления.

Лучшим месяцем для сбора иван-чая считается июль, когда кипрей, из которого и делают напиток, только начинает цвести. Иван-чай заваривают и просто так, и вместе с добавками, например, с земляникой, брусникой или другими ягодами.

В Якутии тоже есть иван-чай, который называют «‎кучу». Только в отличие от уральского, собирают его с наступлением первых осенних холодов.

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В Бурятии

Буряты любят пить чай, добавляя в него молоко и масло. Такой напиток хорошо справляется с жаждой, а еще насыщает организм, обогащая его полезными микроэлементами.

Традиция появилось еще во времена, когда чай был прессованным. Он имел резковатый вкус, так что для смягчения использовали добавки в виде молока и масла.

Похожим образом готовят чай и в Калмыкии, и в Туве. Для тувинского чая часто используют овечье молоко, а вместо масла берут либо курдючное сало, либо топленый жир.

В Татарстане

Здесь есть забавная традиция: если хозяин хочет, чтобы гость остался у него подольше, то наполняет его чашку чаем только наполовину. Так гость будет чаще просить добавки, и чаепитие растянется. Традиционно к чаю здесь подают кош-теле — это десерт, вкус которого напоминает сладкий хворост.

На Алтае

В алтайском крае в чай добавляют талкан — это ячменная или пшеничная мука крупного помола. Помимо талкана, чай может содержать душистые травы, сливки, немного масла и соли. А еще к чаю непременно подают ароматный алтайский мед. Это считается идеальным тандемом.

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В Дагестане

Здесь приглашение на чай подразумевает полноценное застолье. Прежде чем перейти к чаепитию, гостя накормят сытнейшими традиционными блюдами, такими как хинкали, чуду, курзе и другие.

Что же касается чая, то, поскольку Дагестан славится разнообразием ароматных трав, лучшие сорта здесь — именно травяные. Местные жители особенно любят чаи на основе горной мяты, чабреца, зверобоя и тмина.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru