Топ-5 вещей в Петербурге, которые раздражают больше слова поребрик﻿ по мнению туристов

Санкт-Петербург — город контрастов. С одной стороны, его архитектурное великолепие, музеи и дворцы, пронизанные духом истории, завораживают.

С другой — дорожный хаос, вечные пробки и неистовые толпы на улицах способны вызвать легкую панику. Одна из туристок поделилась своими впечатлениями, рассказав, что именно омрачает ее поездки в Северную столицу.

Парковка в три ряда и ралли на выживание: Почему Северная столица сводит с ума?

В то время как московские водители славятся своим умением «лавировать в пробках», петербургские, по наблюдениям туристки, просто останавливаются «там, где им удобно».

«Бросить машину третьим рядом или на повороте – обычное дело. Как будто культурная столица живет по собственным правилам дорожного движения».

Отдельная проблема — перекрестки без светофоров, где поворот налево через «четыре полосы с трамвайными путями» становится «испытанием не для слабонервных».

Дорожное покрытие тоже не радует:

«Колея на асфальте такая, что кажется, будто ноги проваливаются в яму».

Прогулка по центральным улицам, особенно по Невскому, превращается в настоящее «ралли на выживание» из-за «толп людей на узких тротуарах», напоминающих «Токио, только без четкой организации потока».

Каскадеры на дороге и «парковка-ловушка»: Оборотная сторона петербургского очарования

Помимо дорожных проблем, туристов поджидают и «парковочные ловушки». Отели заявляют о наличии парковки, но «не уточняют нюансы», в итоге приходится либо платить за каждый час, либо сталкиваться с запретом на парковку в определенные дни.

Кстати, с 15 октября в Санкт-Петербурге действует дифференцированная система платной парковки, где стоимость часа стоянки для автомобилей категории В будет варьироваться от 100 до 360 рублей в зависимости от загруженности улицы, разделенной на четыре зоны.

Эта новая методика расчета призвана учитывать реальную востребованность парковочных мест, устанавливая цены от 100 рублей в час в наименее загруженных зонах до 360 рублей в самых популярных.

История одной любви: Почему, несмотря на все минусы, в Петербург хочется возвращаться?

Но, несмотря на все эти минусы, город продолжает притягивать. Туристка признается в неоднозначном отношении к Петербургу:

«Это как отношения с абьюзером — несмотря на все страдания, ты все равно возвращаешься».

Эта фраза емко описывает притягательную силу города, которая, несмотря на все неудобства, заставляет возвращаться снова и снова, влюбляясь в его неповторимую атмосферу и дух истории.