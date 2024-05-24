Топ-6 стран, в которых обожают русских туристов: будете отдыхать как король

В большинстве стран к русским туристам относятся весьма дружелюбно. Но некоторые из них отличаются особым гостеприимством. Вот шесть мест, где гостей из России встречают с распростертыми объятиями.

Вьетнам

Отношения установились здесь еще со временем, когда СССР помогал Вьетнаму в войне с США. Поэтому к россиянам относятся с большим радушием. Причем гостеприимство оказывают не только представители старших поколений, но и молодежь.

А еще у вьетнамцев весьма схожий с нашим менталитет. Поэтому русскому туристу будет комфортно в стране, даже если он сталкивается с азиатской культурой впервые. Кстати, что касается культуры, вьетнамцы хорошо знакомы со многими русскими песнями.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Китай

Хорошо относятся к россиянам и в Китае. Многие китайцы даже говорят, что у россиян самые приятные черты лица среди всех европейцев. Особенно им нравятся светловолосые девушки.

Иногда китайцы даже могут попросить сфотографироваться с туристом. Не обижайте их отказом, эта просьба — всего лишь одна из разновидностей комплимента. Если человек захотел фото с вами, значит счел вашу внешность необычной и красивой.

Греция

Местные жители очень радушно встречают гостей из России. А все из-за схожести менталитетов. Особенно грекам нравится в россиянах умение веселиться и отдыхать. А еще местных очень подкупает то, как россияне отзываются об их национальной кухне.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Индия

В этой стране очень уважают русскую культуру. Местные жители, которые получили образование, часто читают русскую классику и даже знают историю нашей страны. А более простые слои населения просто восхищаются россиянами, считая их очень щедрыми и богатыми.

Кстати, это одна из причин, по которой на пляжах Гоа и Кералы оказывают хороший сервис. Дело в том, что местные рассчитывают на чаевые. А россияне и не против такого отношения, ведь они точно знают, что им окажут незабываемо теплый прием.

Куба

На Острове свободы местные разъезжают на советских машинах, поют советские песни и смотрят наши старые мультфильмы, правда в испанском переводе. Все это — следствие поддержки, которую СССР оказывал Кубе. И даже в девяностые, когда Россия развернулась лицом к США, кубинцы не изменили своего отношения.

Италия

У итальянцев царит культ красоты и искусства, так что русская культура и очаровательные российские женщины вызывают у них восхищение. Также итальянцы очень схожи с россиянами по менталитету, особенно если речь идет об отдыхе. Они любят никуда не спешить, вкусно и много питаться, а еще наслаждаться жизнью, потягивая коктейль, пишет портал «‎Экспресс Газета».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru