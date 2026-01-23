В термосе не ношу борщ — вот чем заменил его, чтобы коллеги не бежали из офиса: идеальная «ссобойка» без запаха

Многие работники, стремясь сэкономить или придерживаясь строгой диеты, предпочитают носить еду с собой — будь то суп в термосе или обед в контейнере.

Различные регионы придумали этому явлению множество ласковых прозвищ: “тормозок”, “ссобойка”, “туесок”, “судочек”, “камазик”, “пайка”, “калабашка”. Независимо от названия, сам процесс требует усилий — готовки с вечера или ранним утром.

Однако, как показывает практика, не все приготовленное одинаково уместно в условиях общего рабочего пространства — будь то парикмахерская, столярный цех или вагончик в лесу.

Негласный запрет: обоняние как мерило приличия

Основная причина, по которой некоторые продукты следует исключить из рациона “ссобойки”, кроется в их интенсивном запахе. Речь идет не о желании скрыть, что едят дома, а о создании комфортной среды для окружающих.

Не всем коллегам по душе “сидеть и зажимать нос” или спешно покидать помещение из-за “амбре”.

Ситуация усугубляется отсутствием надлежащих условий: если на рабочем месте нет холодильника или даже просто доступа к воде, выбор становится еще более критичным.

Главные “ароматные” нарушители спокойствия

В контексте обеденных перерывов выделяются несколько категорий блюд, которые вызывают наибольший негатив.

В первую очередь, это продукты с ярко выраженным, стойким ароматом. Тушеная капуста — один из главных «врагов» общего пространства:

“у многих на неё чуть ли не рвотный рефлекс с детства”.

Субпродукты, особенно печенка, “особенно жареная с луком”, также попадают под негласный запрет.

Рыба — еще одна зона риска. Жареная, запеченная, соленая и копченая рыба, “особенно скумбрия, она самая запашистая”, моментально заполняет собой все пространство. Даже рыбные консервы могут вызвать недовольство.

Супы, такие как борщ, щи или солянка, которые многие берут для сытности в термосах, при разогреве в микроволновой печи “сильно пахнут”, что часто приводит к невольному дискомфорту соседей.

Проблема гигиены и костей

Помимо запаха, существует фактор неудобства употребления. Некоторые блюда невозможно съесть, “не испачкавшись, без салфеток”. К таким относятся солёная селёдка или куриная ножка.

“Неудобно копаться в костях, а набор столовых приборов не понесёшь с собой в бытовку или вагончик в лесу”.

Необходимость копаться в остатках еды, особенно при отсутствии элементарных условий для мытья рук, делает такие блюда непрактичными.

Среди других продуктов, вызывающих вопросы: котлеты с большим количеством лука и чеснока (особенно в холодном виде), жареные пирожки (которые к тому же могут быть скоропортящимися) и блюда, перенасыщенные чесноком.

Даже цитрусовые — мандарины и апельсины — не всегда приветствуются, так как, помимо запаха, они могут вызвать аллергические реакции у коллег.

Искусство компромисса в контейнере

Понятно, что вопрос экономии часто диктует меню. Однако, как советует опыт, всегда есть возможность приготовить нечто питательное, но деликатное в плане аромата.

Например, вместо того чтобы перекручивать “4 головки чеснока” в котлеты, можно ограничиться минимумом. Вместо куриной ножки, требующей работы с костями, проще положить порционные куски грудки.

В качестве идеальных вариантов для “ссобойки” эксперты по офисному этикету рекомендуют: отварное или жареное мясо (без лука), курицу, бутерброды, нейтральные гарниры — рис, гречку, макароны.

Супы в термосе — отличное решение, если они не слишком “ароматны”. Также прекрасно подходят рагу с мясом и овощами, сырники, пирожки из духовки (не жареные) и вареные яйца.

Принцип прост:

“Нужно подстраиваться под всех”.

Нюхать чужой обед, сидя за общим столом, — удовольствие сомнительное, и лучше, чтобы ваш обед не становился предметом обсуждения из-за излишне “богатого” аромата.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.