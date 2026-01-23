Городовой / Город / Тайный подарок от Театра музкомедии: бесплатные спектакли в память о героях блокадного Ленинграда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В термосе не ношу борщ — вот чем заменил его, чтобы коллеги не бежали из офиса: идеальная «ссобойка» без запаха Полезное
Автошколы довели систему до абсурда: зачем им честные ученики, если можно просто растянуть процесс Общество
Даже гранат из «Светофора» будет сочным и сладким, если следовать золотым правилам выбора фрукта Полезное
Образование по-новому: что меняется для студентов после решения Путина продлить реформу до 2030 года Город
Мой пуховик после стирки стал таким объемным, что я чуть не взлетел: всем советую двойное полоскание — это просто чудо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Тайный подарок от Театра музкомедии: бесплатные спектакли в память о героях блокадного Ленинграда

Опубликовано: 23 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Тайный подарок от Театра музкомедии: бесплатные спектакли в память о героях блокадного Ленинграда
Тайный подарок от Театра музкомедии: бесплатные спектакли в память о героях блокадного Ленинграда
Городовой ру

Театр музыкальной комедии подготовил три специальных представления, приуроченных ко Дню полного снятия блокады Ленинграда.

Эти показы станут посвящением важной годовщине и пройдут уже в пятницу. Первым на сцене театра зрители увидят лирическую поэму «Жар-птица. Песни о войне» в постановке Александра Колкера.

В произведении поэта Геннадия Алексеева рассказывается о судьбе молодой ленинградки, которая умирает во время блокады, тогда как её любимый обороняет город на фронте.

В этой судьбе раскрывается одна из страниц большой трагедии, которую вынес народ страны. Как отметили в театре, камерное настроение «Жар-птицы» сменит вторая часть вечера — масштабная музыкальная хроника военных лет с песнями и стихами, посвящёнными событиям войны.

В афише также заявлена музыкальная фантазия «Раскинулось море широко», созданная по мотивам героической музыкальной комедии военного времени.

Кроме того, публика сможет увидеть оперетту Константина Листова «Севастопольский вальс». Все представления входят в программу, отмечающую освобождение города.

Ранее стало известно, что на Комендантском проспекте появится вторая сцена Театра музыкальной комедии.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью