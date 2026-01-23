Тайный подарок от Театра музкомедии: бесплатные спектакли в память о героях блокадного Ленинграда

Театр музыкальной комедии подготовил три специальных представления, приуроченных ко Дню полного снятия блокады Ленинграда.
Эти показы станут посвящением важной годовщине и пройдут уже в пятницу. Первым на сцене театра зрители увидят лирическую поэму «Жар-птица. Песни о войне» в постановке Александра Колкера.
В произведении поэта Геннадия Алексеева рассказывается о судьбе молодой ленинградки, которая умирает во время блокады, тогда как её любимый обороняет город на фронте.
В этой судьбе раскрывается одна из страниц большой трагедии, которую вынес народ страны. Как отметили в театре, камерное настроение «Жар-птицы» сменит вторая часть вечера — масштабная музыкальная хроника военных лет с песнями и стихами, посвящёнными событиям войны.
В афише также заявлена музыкальная фантазия «Раскинулось море широко», созданная по мотивам героической музыкальной комедии военного времени.
Кроме того, публика сможет увидеть оперетту Константина Листова «Севастопольский вальс». Все представления входят в программу, отмечающую освобождение города.
Ранее стало известно, что на Комендантском проспекте появится вторая сцена Театра музыкальной комедии.
