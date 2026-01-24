Кому звонит «робот»? В Госдуме решили разоблачить фальшивых собеседников

Группа депутатов под руководством Дмитрия Гусева, занимающего должность первого заместителя председателя думского комитета по контролю, подготовила законопроект, направленный на ограничение применения синтезированной речи при массовых телефонных звонках, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает внесение поправок в действующий закон, регулирующий сферу связи. В случае принятия изменений будет установлено, что при массовых вызовах голос, создаваемый машиной, должен быть легко отличим от человеческого и не имитировать характерные для живого общения особенности.

В частности, синтезированная речь ни по интонации, ни по тембру, ни по эмоциональной окраске не должна напоминать голос человека.

Законопроект обращает внимание на то, что из-за появления всё более совершенных технологий телефонные мошенники все чаще используют искусственный голос, что затрудняет распознавание попыток обмана.

По мнению авторов, отсутствие технических ограничений делает разговор с мошенником крайне похожим на общение с реальным человеком.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что риски телефонного обмана существенно выросли именно из-за развития синтезированных голосов.

Кроме того, депутаты считают необходимым исключить возможность передачи через синтезированный голос любых характерных для человека признаков речи.

Также ранее публиковалась информация, разъясняющая жителям России порядок действий при возникновении ситуации с блокировкой перевода денежных средств.

Этот вопрос, как отмечают эксперты, стал особенно актуальным на фоне растущего числа случаев мошенничества с использованием современных технологий.

