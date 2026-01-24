Городовой / Город / Скрытая щедрость на дорогах: почему за проезд по платным трассам берут меньше, чем могут
Скрытая щедрость на дорогах: почему за проезд по платным трассам берут меньше, чем могут

Опубликовано: 24 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online

Цены на использование платных дорог, находящихся под управлением «Автодора», по информации пресс-службы организации, сегодня на большинстве участков формируются на 30–50% ниже установленных предельных значений.

Например, на автотрассе М-4 размер максимально допустимого тарифа составляет 6,95 рубля за километр, однако сейчас стоимость проезда там колеблется от 4 до 5 рублей за километр.

На участке М-11 при лимите в 11,1 рубля фактическая цена составляет около 6 рублей, а на М-12 между Арзамасом и Казанью используется половинный уровень лимита.

Планы по корректировке тарифов связаны, как отметили в компании, с необходимостью сохранить надёжную эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры.

Отдельно в «Автодоре» напомнили, что для водителей действуют специальные меры по снижению стоимости поездок — в частности, программа лояльности позволяет получить скидку до 15%.

Кроме того, автомобилисты могут приобрести абонементы на проезд по дорогам. В компании подчеркивают, что данные программы направлены на поддержку пользователей в условиях возможного повышения стоимости.

Тема возможного роста тарифов на платные автомагистрали обсуждалась и ранее. Вопрос планируемой индексации уже рассматривался внутри компании. Окончательное решение по изменению стоимости проезда на текущий момент не озвучено.

Автор:
Юлия Аликова
Город
