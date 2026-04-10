Трачу на клубнику 1 час в апреле: Отдыхаю потом весь сезон - ягод-огромное море

Ухо за кустами клуники в весенний период.

Как ухаживать за клубникой в весенний период, чтобы дальше отдыхать, рассказывают на канале "Посад", вы узнаете, как потратить на обработку в апреле всего 1 час, чтобы потом наслаждаться и есть сладкие ягоды в сезон.

Специалисты по дачному делу отмечают, что многие неопытные огородники слишком торопятся заниматься кустами клубники весной. В первую очередь нужно дождаться, когда на даче полностью сойдёт снег, а почва просохнет. Клубника имеет слабые корни, если вы будете её обрезать по сырой земле, то рискуете их повредить, или и вовсе вырывать кусты из почвы. Не стоит слишком спешить.

А вот когда земля полностью сухая, приступаем к обработке. Берём ножницы или секатор и, не жалея, срезаем все тёмные, сухие, пятнистые и другие "некондиционные листья". Они могли вымерзнуть за зиму, а могли и получить какое-то заражение во время холодов, избавляемся от них.

На кустах оставляем только здоровые зелёные листочки, именно они и станут основой фотосинтеза в сезон. Не стоит переживать, если клубника после обрезки весной смотрится "лысой", она быстро нарастит новые листья.

После обрезки убираем с грядок весь мусор - старую листву, мульчу, другие растительные остатки, грядки должны остаться чистыми, только так они будут готовы к новому сезону.

После зимы почву под клубникой стоит немного подрыхлить, так вы запустите поток кислорода к корням, стимулируете развитие кустиков. Но слишком глубоко рыхлить не следует, иначе есть риск повредить корешки.

Стоит ли сейчас обрабатывать кусты от вредителей и вносить удобрения? Ответ - нет, сейчас ещё рано. Вредители пока не активны, обработку от них начнём с началом цветения. Удобрения вносить тоже нет смысла, корни пока спят, удобрять начнём, когда клубника станет наращивать новую зелень.

