Трамвайный вектор Петербурга: Смольный принял финальный «Витязь-М»

В Санкт-Петербург поступили все 111 современных низкопольных трамваев по контракту с «ПК Транспортные системы», подписанному в июле 2023 года. Завершающим стал трехсекционный вагон модели 71-931М «Витязь-М».

Финальная сборка трамваев проводилась на Невском заводе электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого.

Новые вагоны предлагают высокий уровень комфорта для пассажиров, включая маломобильных групп и машинистов: в них есть климат-контроль, USB-зарядки, мультимедийные информационные панели, а также подогрев зон входа для предотвращения наледи, как сообщили в Смольном.

Парк Горэлектротранса обновился на 17 односекционных «Львят», 57 двухсекционных «Богатырь-М», 36 трехсекционных «Витязь-М» и 1 трехсекционный трамвай «Невский» двустороннего движения.

Значение для производителя

Для «ПК Транспортные системы» это третий контракт в программе обновления рельсового транспорта города.

В 2024 году Невский завод выпустил 250-й трамвай «Богатырь-М» для Петербурга, а с завершением поставки 2023 года общее число вагонов компании в парках Горэлектротранса достигло 303.

