Третий лишний? Кто имеет право занимать оба подлокотника в самолете

Чтобы летать с комфортом, надо знать негласные правила поведения и этикета в салоне самолета. Иначе окажетесь в крайне неудобном положении, как парочка, которая на днях передралась на рейсе "Победы" из Чебоксар в Москву. И все из-за пресловутой борьбы за подлокотники.

Как сообщает портал "Турдом", парень и девушка поначалу мирно расположились на соседних креслах, но вскоре случилась потасовка. Мужина буквально накинулся на спутницу за то, что она посмела положить руки на общий подлокотник. Повел он себя крайне не по-джентльменски, но и за леди дело не стало. Она бурно защищалась, отстаивая свои права.

Источник фото: UAC/via Globallookpress.com/Globallookpress.com

Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

По прилету нарушителей порядка сразу передали сотрудникам полиции. В участке они наконец поняли, что натворили, извинились и примирились друг с другом. Были ли они знакомы, или оказались на соседних местах случайно, не сообщается. Напомним, судна авиакомпании "Победа" предусматривают стандартную планировку салона с двумя рядами кресел, по три места с каждой стороны.

Источник фото: UAC/via Globallookpress.com/Globallookpress.com

Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

Для недлительных перелетов вполне подходящий вариант, если закрыть глаза на неоткидывающиеся спинки сидений. А вот с подлокотниками, похоже, разобраться в ближайшее время не выйдет. Ни в каких правилах перевозки пассажиров по сей день не указано, кто же может занять два подлокотника сразу, а кто должен довольствоваться только одним.

Однако опытные путешественники утверждают, что привилегии в этом плане положены человеку, сидящему в середине. Объясняется это тем, что у туристов, сидящих у окна и у прохода уже априори более выгодное положение. При этом цена на билеты, как правило, не различается. Если в полете возникли недопонимания, лучше попробовать договориться мирно. Можно периодически меняться, отдавая подлокотник в пользование соседа или вовсе уступить. Особенно если вы мужчина, а рядом сидит хрупкая девушка.

Источник фото: UAC/via Globallookpress.com/Globallookpress.com