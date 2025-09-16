Путь к 100 тысячам на пенсии: сколько нужно зарабатывать, чтобы получать такие выплаты

Достойная пенсия в 100 тысяч рублей для многих россиян пока выглядит утопией. Однако, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин объяснил РИА Новости, как это возможно.
Залог успеха
Для пенсии в 100 тысяч нужно накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.
Максимум — 10 баллов в год при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов. Это требует 43 года стажа.
Важен и “премиальный коэффициент” после выхода на пенсию, удваивающий баллы.
Высокие пенсии уже реальны
Никитин напомнил, что высокие пенсии доступны отдельным категориям. Военнослужащим, летчикам, космонавтам и героям РФ. За выслугу лет.