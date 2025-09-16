Городовой / Общество / Путь к 100 тысячам на пенсии: сколько нужно зарабатывать, чтобы получать такие выплаты
Путь к 100 тысячам на пенсии: сколько нужно зарабатывать, чтобы получать такие выплаты

Опубликовано: 16 сентября 2025 14:02
Высокие пенсии
Путь к 100 тысячам на пенсии: сколько нужно зарабатывать, чтобы получать такие выплаты
globallookpress/Natalya Loginova

Это реальная цель или недостижимая мечта для россиянина?

Достойная пенсия в 100 тысяч рублей для многих россиян пока выглядит утопией. Однако, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин объяснил РИА Новости, как это возможно.

Залог успеха

Для пенсии в 100 тысяч нужно накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

Максимум — 10 баллов в год при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов. Это требует 43 года стажа.

Важен и “премиальный коэффициент” после выхода на пенсию, удваивающий баллы.

Высокие пенсии уже реальны

Никитин напомнил, что высокие пенсии доступны отдельным категориям. Военнослужащим, летчикам, космонавтам и героям РФ. За выслугу лет.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
