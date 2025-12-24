Город на Неве лихорадит: Роспотребнадзор фиксирует новый подъём заболеваемости гриппом

В Санкт-Петербурге вновь отмечается заметное увеличение числа заболевших гриппом и острыми респираторными инфекциями.
За последнюю неделю прирост заболеваемости составил 15,1%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
Несмотря на эти показатели, значения пока остаются ниже уровня сезонной эпидемии для всех групп населения.
В структуре выявленных заболеваний среди негриппозных вирусных инфекций преобладают риновирусы, вирус парагриппа, а также SARS-CoV-2. На долю гриппа приходится 6,1% всех случаев вирусных инфекций в городе.
В то же время заболеваемость коронавирусной инфекцией сократилась на 5,9% за неделю.
Кампания по вакцинации продолжается, и на данный момент против гриппа привились 60,7% жителей города. В Ленинградской области число тех, кто болеет ОРИ, за прошедшую неделю выросло на 2,9%.
Здесь грипп выявляется у 4,8% заболевших респираторными инфекциями, а уровень охвата населения прививками достигает 64,6%.
В целях уменьшения риска распространения сезонных инфекций продолжают действовать стандартные профилактические рекомендации.
Жителям советуют соблюдать простые правила, включая регулярное мытьё рук и снижение посещаемости массовых мероприятий.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».