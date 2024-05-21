Трудности перевода: вот почему в Турции нельзя произносить слова "сок" и "кефир"

Россиян в Турции любят и всегда привечают. Вне зависимости от политической ситуации в мире, в местных отелях всегда полно туристов из РФ. Впасть в немилость турков можно, пожалуй, только откровенно нарушая негласные правила, принятые в этой стране. Так, некоторые привычные для нас русские слова для них считаются не просто ругательными, а запрещенными. Может, из государства вас за это и не депортируют, но в полицейский участок попасть есть все шансы.

Источник фото: legion-media.ru

Сок

Безобидное слово, обозначающее безалкогольный напиток из фруктов, ягод или овощей, скорее всего, повергнет турка в замешательство. Если в ресторане вы произнесете его именно по-русски, ждите последствий. Дело в том, что слово "сок" в турецком языке очень созвучно с глаголом, означающем побуждение к интимному контакту, соитию. И если один иностранец воспримет это как приглашение на свидание со всеми вытекающими, то более высокоморальный или женатый сочтет оскорблением. Если "сок" попросит девушка, ее могут сдать полиции за оказание интим-услуг. Жриц любви в Турции работает предостаточно, и неместных "нелегалов" очень не любят.

Запомните простое правило. Если очень захотелось сока, просите его на английский манер — juice, а еще лучше — просто ткните пальчиком в меню напротив нужного напитка.

Кефир

Ну а с кисломолочкой то что не так, спросите вы. Тут все еще страшнее, чем с соком. Это слово заставит турка сразу признать в вас злейшего врага. Все потому, что "кяфиром" в странах Османской империи называли "неверных", тех, кто отрицает существование Аллаха и мусульманской религии в принципе. Конечно, не во всех регионах турки захотят наказать вас за такое оскорбление. Есть относительно лояльные области, но рисковать все-таки не надо. За попытку покуситься на святая святых, ислам, местные могут устроить самосуд.

Источник фото: legion-media.ru

Приезжих в Турции подстерегает и немало других опасностей. Если удалось удержать язык на замке и не произнести запрещенных слов, все равно держите ухо востро. Так, в арабских странах нельзя смотреть на одетых в паранджу женщин и тем более тыкать в их сторону пальцем. Стоит максимально аккуратно переходить дорогу. Насчет соблюдения ПДД тут царит полнейший беспредел. Человека могут безнаказанно сбить, даже если он переходит дорогу на зеленый сигнал и по "зебре". Ну и не забывайте смотреть, что пьете. В Турции полно самопального алкоголя, фальсификата. Часто им промышляют во время экскурсий.

Источник фото: legion-media.ru