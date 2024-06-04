Тухлое мясо и мороженое из сала: семь мерзких блюд чукотской кухни

Жители Чукотки известны не только своими шаманами и устным народным творчеством, но и непривычными блюдами. Особо экзотические из них могут сильно удивить туристов.

Строганина и долбанина

Готовят это блюдо из сырой замороженной оленины или рыбы, которую нарезают на тоненькие пласты. Подают лакомство с заправкой из воды, перца, соли и уксуса. Из тех же ингредиентов можно приготовить и добланину. Только основные компоненты в данном случае не режут, а толкут до состояния порошка.

Мантак

Мантак — это закуска из китовой кожи со слоем сала. Чаще всего ее едят сырой, но иногда жарят или маринуют. Особенно ценится лакомство из белуги, нарвала или полярного кита.

Каныга

Это блюдо туристам вряд ли покажется аппетитным. Готовят его из содержимого желудка оленей. Вязкую массу, которую достают из органа животного, соединяют с ягодами голубики или брусники, а затем поедают ложками. Считается, что травы, которые употребляют животные, очень полезны, а потому Каныга считается кладезем витаминов.

Вильегыт

Вильегыт готовят из ласт моржей, тюленей и нерп. Их заворачивают в траву, затем кладут в тканевый мешок и ставят под пресс. Спустя четыре дня достают квашеный продукт.

Упа

Упа, как и морской огурец, относится к семейству асцидий. Внешний вид и консистенция этого блюда многих отвращает, однако чукчи спокойно едят его сырым. Говорят, что вкус напоминает нечто среднее между морской капустой и кальмаром.

Копальхен

Этот деликатес тоже рискнет попробовать не каждый, и неспроста. В готовом блюде содержится трупный яд, который может вызвать отравление. Готовят его следующим образом: мясо оленя, тюленя или моржа набивают в его же шкурку закапывают в землю на несколько месяцев. Считается, что лакомство настолько калорийно, что один прием пищи может обеспечить мужчину энергией на весь день.

Акутак

Акутак относится к разряду десертов. Так называют местное мороженое, которое готовят из взбитого жира оленей или ластоногих. Главный ингредиент мешают с сезонными ягодами. Иногда кладут и сахар.

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