Туман сгущается: в Петербурге на 1 ноября объявлен «желтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге на 1 ноября установлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Причина — ожидающийся в течение дня густой туман. В отдельных районах видимость может снижаться до 500 метров и меньше.
С 5 часов утра 1 ноября до 3 часов ночи следующего дня будет действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в городской администрации, опираясь на данные Росгидрометцентра.
«Жёлтый» уровень означает вероятность природных явлений, способных повлиять на безопасность. Жителям Северной столицы рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.
Властями особо подчёркивается необходимость внимательности для пешеходов из-за возросшего риска дорожных происшествий.
Тем временем стало известно, что зона циклона постепенно смещается южнее Санкт-Петербурга.