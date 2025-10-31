Городовой / Город / Туман сгущается: в Петербурге на 1 ноября объявлен «желтый» уровень опасности
Туман сгущается: в Петербурге на 1 ноября объявлен «желтый» уровень опасности

Опубликовано: 31 октября 2025 13:18
Пешеходов и водителей просят быть максимально осторожными.

В Санкт-Петербурге на 1 ноября установлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Причина — ожидающийся в течение дня густой туман. В отдельных районах видимость может снижаться до 500 метров и меньше.

С 5 часов утра 1 ноября до 3 часов ночи следующего дня будет действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в городской администрации, опираясь на данные Росгидрометцентра.

«Жёлтый» уровень означает вероятность природных явлений, способных повлиять на безопасность. Жителям Северной столицы рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.

Властями особо подчёркивается необходимость внимательности для пешеходов из-за возросшего риска дорожных происшествий.

Тем временем стало известно, что зона циклона постепенно смещается южнее Санкт-Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
