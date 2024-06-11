Туристам рассказали о погоде на турецких курортах: ожидается аномальная жара

Собираясь в отпуск, важно учитывать температуру, которая ожидается на курорте — от этого будет зависеть содержимое вашего чемодана, а также вы сможете лучше спланировать свой досуг. Поэтому возьмите на заметку, какими будут летние месяцы в разных уголках Турции. Небольшой спойлер: ожидается, что летний сезон будет жарким и засушливым.

Как обстоят дела на популярных курортах

В этом году туристический сезон станет аномально жарким для страны. Если в норме температура воздуха в середине лета должна составлять порядка 23 градусов тепла, то во многих городах она будет выше. Прежде всего это касается Стамбула, Анкары, Измира, Антальи, Самсуна и Бурсы. При этом дождей будет гораздо меньше, чем обычно.

В прошлом году в некоторых городах Турции были превышены рекорды жары почти за 100 лет — в этом сезоне синоптики ожидают примерно таких же аномалий. А теперь более подробно о каждом месяце.

Июнь

В западных и центральных регионах первый летний месяц выдастся довольно жарким. Это коснется прибрежных регионов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, то есть таких городов, как Стамбул, Бурса, Мармарис, Кемер, Фетхие, Анталья, Белек. Такая же ситуация ожидается в Анкаре и частично на Черноморском побережье в районе Самсуна.

В среднем температура здесь будет варьироваться от +28 до +30°C. При этом дождей будет мало. Тем, кто летит в Турцию в этом месяце, лучше не увлекаться нахождением на солнце, пить больше воды и обязательно брать солнцезащитный крем, чтобы не сгореть в первый же день отдыха.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Июль

Та же тенденция с жарой и засухой сохранится и в июле. Самыми жаркими городами станут Анталья и Измир — в них температура будет держаться в пределах +28-29°С.

Самыми прохладными городами станут Бурса и Самсун — здесь температура не будет превышать комфортные 24 градуса тепла. Улучшится и ситуация с дождями: они будут идти в пределах многолетней нормы, так что воздух будет свежим.

Если вы не очень любите сильную жару, то июльский отдых в Бурсе станет для вас отличным решением. Это менее избитый курорт, знаменитый своими мечетями, монументами ранних времен Османской империи, многочисленными парками и живописными предгорными лесами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Август

Последний летний месяц тоже ожидается жарковатым по сравнению с температурой за последние 30 лет. Значительно теплее будет в окрестностях Бодрума и Белека — температура будет стабильно держаться в пределах 29-30 градусов тепла.

В Анкаре ситуация будет обстоять чуть спокойнее — на уровне +27-28 градусов, а вот в Измире и Анталье продолжит держаться 30-градусная жара. Иногда температура будет доходить и до +33 градусов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru