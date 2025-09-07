Туристка побывала на высоте 400+ метров: стоит ли экскурсия в Лахта Центр своих 2 600 рублей

Многие петербуржцы еще даже не бывали в нем.

Туристка на Дзене признаётся: попасть на смотровую площадку «Лахта Центра» мечтала давно, но свободных билетов никогда не было. «Зашла случайно в час дня, и вдруг — куча свободных слотов! Даже не поверила, сразу оплатила», — рассказывает туристка.

Цены кусаются: взрослый билет — около 2 600 рублей, льготные — 2 200, а на «Авито» предприимчивые перекупщики просят и вовсе в два раза дороже.

Как попасть и что ждёт внутри

До башни проще всего добраться от станции метро «Беговая», а потом пешком минут десять. Сбор экскурсий проходит у входа № 13, через главное здание: с набережной напрямую не попасть. У входа — строгий досмотр, билеты меняют на аудиогид, а у каждой группы свой цветной браслет.

Перед подъёмом экскурсоводы рассказывают про петербургские шпили — от Петропавловки и Исаакиевского до самой «Лахты». А потом начинается главное.

Лифт за 90 секунд и первый «вау»-момент

«Когда лифт за 90 секунд поднимает на 83-й этаж, уши закладывает, как в самолёте», — вспоминает она. В башне 40 лифтов, одновременно ими могут пользоваться 1 280 человек.

Первое, что поражает, — вид: Финский залив, Юнтоловский заказник, исторический центр Петербурга — всё словно на ладони. А дальше ещё выше: 86-й этаж. Это самая доступная точка смотровой, выше — только технические уровни.

Фишки, о которых не все знают

«На самом верху работает самое высокое отделение Почты России — можно бесплатно отправить открытку хоть на Камчатку, хоть в Париж», — делится туристка.

Телескопы позволяют разглядеть мельчайшие детали: цветы на балконах Комендантского проспекта, людей на стадионе, пролетающих чаек. А заодно узнаёшь рекордные факты:

высота башни — 462 метра ;

; фундамент уходит на 82 метра вглубь ;

; здание выдерживает ветра до 136 км/ч ;

; в 2015 году объект попал в Книгу рекордов Гиннесса по объёму бетонирования.

Бонус к билету и финальное ощущение

К каждому билету прилагается ваучер на мультимедийную выставку «Санкт-Петербург. Ожившие полотна» — четыре коротких фильма о городе XVIII–XXI веков. «Красиво, атмосферно, впечатляет не меньше самой смотровой», — признаётся она.

Экскурсия длится 75 минут. Туристка говорит, что дорого, но того стоит: «Гештальт закрыт, эмоции космос. Всё увидела своими глазами — и это в сотни раз красивее любых фото».