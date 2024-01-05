Туристы только брезгливо морщатся: немцы уплетают это странное блюдо за обе щеки

Немецкая кухня полна неожиданных сюрпризов. В арсенале есть не только фантастически сочные колбасы, но также и странные на вид блюда, которые не каждый решился бы попробовать. Туристы и не подозревают, что их ждет при заказе в ресторане позиции под названием «tote Oma».

Если переводить словосочетание дословно, то получится «мертвая бабушка». Выглядит кулинарное творение соответственно своему кровожадному слогану. Речь идет о жареной кровяной колбасе особого сорта.

Блюдо напоминает красную кашицу, к которой подают кислую капусту и вареный картофель. Иностранцы, увидев столь странное месиво на тарелке, лишь брезгливо морщатся, а немцы тут же хватаются за вилку и ложку, отмечает автор Дзен-канала «Одна в чужом городе».

Источник фото: Drazen Zigic/Freepik