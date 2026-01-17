Туристы нажимают и с удивлением выбегают: на турецких унитазах есть особенная кнопка для местных

Туристы, отдыхающие в Турции, часто сталкиваются с небольшой загадкой в уборных ресторанов или отелей. На ободке унитаза обычно расположена неприметная кнопка.
Многие, приняв её за элемент декора или кнопку вызова персонала, нажимают из любопытства, а потом удивляются, когда из скрытого сопла начинает бить струя воды.
Это не технический сбой, а встроенная функция биде, предназначенная для омовения. Такие устройства являются стандартом в Турции и многих других мусульманских странах, где соблюдение строгих правил личной гигиены после туалета — важная часть культуры и религии.
Для местных жителей это привычный атрибут, а для неподготовленного путешественника — неожиданное, но практичное открытие, которое помогает лучше понять бытовые особенности другой страны.