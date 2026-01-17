Городовой / Полезное / Туристы нажимают и с удивлением выбегают: на турецких унитазах есть особенная кнопка для местных
Туристы нажимают и с удивлением выбегают: на турецких унитазах есть особенная кнопка для местных

Опубликовано: 17 января 2026 16:30
Фото: Городовой.ру

Туристы, отдыхающие в Турции, часто сталкиваются с небольшой загадкой в уборных ресторанов или отелей. На ободке унитаза обычно расположена неприметная кнопка.

Многие, приняв её за элемент декора или кнопку вызова персонала, нажимают из любопытства, а потом удивляются, когда из скрытого сопла начинает бить струя воды.

Это не технический сбой, а встроенная функция биде, предназначенная для омовения. Такие устройства являются стандартом в Турции и многих других мусульманских странах, где соблюдение строгих правил личной гигиены после туалета — важная часть культуры и религии.

Для местных жителей это привычный атрибут, а для неподготовленного путешественника — неожиданное, но практичное открытие, которое помогает лучше понять бытовые особенности другой страны.

Автор:
Игорь Мустафин
