Туристы стесняются спросить горожан: почему нельзя погулять в Висячем саду Эрмитажа?

Висячий сад Малого Эрмитажа — одна из красивейших достопримечательностей музея, но попасть в него нельзя. Почему доступ закрыт, и есть ли другие вопросы, которые туристы стесняются задать?
Висячий сад, созданный для императорской семьи, сегодня доступен только для визуального осмотра из окон дворца. Причина не только в возможной грязи на дорожках. Главные аргументы — архитектурные и логистические:
- Отсутствие тамбуров: входы ведут сразу в залы с картинами, и сырость может повредить шедевры.
- Пропускная способность: узкие дорожки не рассчитаны на тысячи современных посетителей.
- Безопасность: плоды с деревьев, которые обрабатывают химикатами, могут привлечь туристов и стать причиной отравления.
Другие частые вопросы
Официальные билеты: в поиске часто появляются сайты-двойники, продающие билеты в 1.5–2 раза дороже. Покупать нужно только на официальном сайте.
Продолжительность сеанса: время в билете — рекомендация. Вы можете оставаться в музее дольше. Вода в залах: проносить напитки запрещено из-за риска повреждения экспонатов (растворитель, плесень). Бесплатно попить воды можно в зоне отдыха Галереи Растрелли на первом этаже.
Правила Эрмитажа, даже самые строгие, продиктованы заботой о сохранности уникальных коллекций и комфорте посетителей. Чтобы визит прошёл гладко, стоит изучить их заранее и доверять только официальным источникам.