Городовой / Полезное / Турки кофе «чистоганом» не пьют: хитрость со стаканом воды делает напиток вкуснее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В какой полосе России находится Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
В Эрмитаже поймали вандала, повредившего статую императрицы Город
Гулял по лесу — а очутился на грани: в «Токсовском» мужчину едва успели вырвать из лап инсульта Город
В Петербурге водителям готовят парковочный сюрприз: платить станем по-новому? Город
Я пожарил свинину по этому рецепту и понял, что зря ел шашлык: отрываю рецепт от сердца Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Турки кофе «чистоганом» не пьют: хитрость со стаканом воды делает напиток вкуснее

Опубликовано: 24 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
кофе и вода
Турки кофе «чистоганом» не пьют: хитрость со стаканом воды делает напиток вкуснее
Фото: Городовой.ру

Заказывая кофе в хорошей кофейне, вы часто получаете к нему стакан чистой воды. Эта традиция, популярная в Турции, Италии и всё чаще в России, имеет как исторические корни, так и вполне практический смысл.

Откуда пошла традиция

Обычай уходит во времена Османской империи. Султан, опасаясь отравления, сначала пробовал воду, поданную вместе с кофе. Если она была чистой, можно было пить и сам напиток. Сегодня, разумеется, проверка на яд не актуальна, но элегантный ритуал сохранился.

Зачем вода нужна сейчас

У воды есть две важные функции. Первая — очистить нёбо. Глоток воды до кофе смывает остатки предыдущей еды, подготавливая рецепторы, чтобы вы могли в полной мере оценить сложный аромат и вкус напитка. Вода после кофе помогает убрать стойкое горькое послевкусие.

Вторая причина — забота о hydration. Кофе обладает лёгким мочегонным эффектом, поэтому эксперты рекомендуют через 15-20 минут после чашечки выпить стакан воды, чтобы восполнить баланс жидкости в организме. Так что этот стакан — не просто дань традиции, а знак внимания к вашему здоровью и удовольствию.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью