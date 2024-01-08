Творог в холодильнике больше не испортится: пойдет на торт без выпечки

Если в холодильнике оказалась пачка творога, который вот-вот испортится, то на помощь придет этот рецепт. Из продукта можно приготовить шикарный торт, который даже выпекать не придется.

Вам понадобятся:

творог — 500 г,

персики в сиропе — 250 г,

печенье — 150 г,

сливочное масло — 90 г,

сахар — 5 ст. л.,

сметана — 3 ст. л.

Для глазури:

какао — 2 ст. л.,

сметана — 2 ст. л.,

сахар — 3 ст. л.

Творог пробейте блендером. Затем добавьте к нему сахар, сметану и масло. Еще раз измельчите компоненты, чтобы получился однородный крем. Половину персиков нарежьте кубиками. Печенье пропитайте чаем или кофе.

Форму застелите пленкой и смажьте кремом. Затем выложите слой печенья, а на него творожную массу и персики. Повторите то же самое с оставшимися компонентами, но верхушку кремом не смазывайте.

Уберите торт в холодильник на пару часов. Затем доведите до кипения все компоненты для глазури, выложите на торт оставшиеся персики и полейте готовой шоколадной глазурью, делится рецептом Дзен-канал «Вкусная еда. Рецепты». Приятного чаепития!

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