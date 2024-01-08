Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Творог в холодильнике больше не испортится: пойдет на торт без выпечки

Творог в холодильнике больше не испортится: пойдет на торт без выпечки
Простой рецепт творожного десерта

Никаких изысков — готовится быстро и просто.

Если в холодильнике оказалась пачка творога, который вот-вот испортится, то на помощь придет этот рецепт. Из продукта можно приготовить шикарный торт, который даже выпекать не придется.

Вам понадобятся:

  • творог — 500 г,
  • персики в сиропе — 250 г,
  • печенье — 150 г,
  • сливочное масло — 90 г,
  • сахар — 5 ст. л.,
  • сметана — 3 ст. л.

Для глазури:

  • какао — 2 ст. л.,
  • сметана — 2 ст. л.,
  • сахар — 3 ст. л.

Творог пробейте блендером. Затем добавьте к нему сахар, сметану и масло. Еще раз измельчите компоненты, чтобы получился однородный крем. Половину персиков нарежьте кубиками. Печенье пропитайте чаем или кофе.

Форму застелите пленкой и смажьте кремом. Затем выложите слой печенья, а на него творожную массу и персики. Повторите то же самое с оставшимися компонентами, но верхушку кремом не смазывайте.

Уберите торт в холодильник на пару часов. Затем доведите до кипения все компоненты для глазури, выложите на торт оставшиеся персики и полейте готовой шоколадной глазурью, делится рецептом Дзен-канал «Вкусная еда. Рецепты». Приятного чаепития!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты Продукты питания
8 января 2024 10:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».