«Тысячи за просто покататься на коньках?»: что говорят петербуржцы про каток у Флагштока

Между бесплатным льдом и дорогим «премиум-опытом».

22 ноября в Санкт-Петербурге распахнул свои двери каток у Флагштока — место, о котором, казалось, говорили все. Жажда сезонных впечатлений и атмосферного отдыха привела сюда множество желающих.

Однако, как часто бывает, ожидания и реальность разошлись, создав картину, требующую детального анализа.

Много помощников, мало толку

Сразу стоит отметить — на бумаге каток предлагает множество удобств. Многочисленные помощники, кажется, призваны сделать пребывание посетителей максимально комфортным.

Но, как показал опыт, их эффективность оказалась под вопросом, создавая скорее хаос, чем порядок.

Сколько стоит покататься? Цена «премиального опыта»

Стоимость сеанса начинается от 250 рублей по будням в определенные часы. Однако, как выяснилось, эти “дешевые” билеты — настоящая редкость, сродни единорогам.

Петербурженка рассказала, что после нескольких дней охоты и постоянного обновления сайта, удалось приобрести билеты лишь за 3000 рублей с человека (тариф "Комфорт").

Цена, за которую в городе, где зима и так дарит бесплатный лед, можно было бы устроить полноценный гастрономический вечер. Поэтому дальнейший рассказ — о “премиальном опыте”, который предлагается за такую сумму.

Что входит в билеты за 3000₽?

Несмотря на внушительную цену, в стоимость билета входит немало.

Прокат коньков: Коньки новые, чистые и идеально заточенные, создающие ощущение почти профессионального фигуриста даже для новичков. Зона отдыха: Это стало настоящим откровением. Мягкие диваны, горячий чай, настольный теннис и телевизор — место, где можно было бы провести значительную часть времени, если бы не напоминание о потраченных средствах. Отдельная очередь: На бумаге — идеальное решение. На практике — настоящий квест. Персонал не мог внятно объяснить, куда именно следовать, что привело к потере 20 минут сеанса на попытки разобраться в навигации.

Что действительно круто? Лед, виды и инфраструктура

Среди явных достоинств катка стоит отметить:

Лёд и коньки: Идеальная заточка и ровный лед позволяют чувствовать себя уверенно даже начинающим.

Виды: Панорама Финского залива в зимнем убранстве — это чистая магия. Зрелище, за которым люди платят в круизах, здесь доступно прямо под носом.

Инфраструктура: Многочисленные зоны отдыха, красивые фотозоны и широкий выбор еды создают ощущение продуманности, призванной доставить удовольствие.

И всё же минусы сильные: очереди, холод и путаница

Несмотря на достоинства, недостатки катка весьма ощутимы:

Очереди на покупку билетов: Длинные, нервные и, кажется, бесконечные.

Переплата на сайте: При покупке онлайн автоматически добавляется прокат коньков, даже если выбран тариф, где он уже включен. Это приводит к дополнительным расходам в 400 рублей “просто так”.

Холод: Дует так, что возникает реальное желание вернуться за пуховиком, и это еще до наступления настоящих морозов.

Персонал: Главный источник хаоса. Неразбериха в том, что входит в билет, где вход и куда идти, приводит к блужданиям и потере драгоценного времени.

Пара важных нюансов

Стоит помнить, что каток работает не в полном объеме. Большая часть территории открывается с 29 ноября, поэтому для получения полного впечатления лучше планировать визит после этой даты.

Толпы, холод, путаница и высокая цена — не то сочетание, которое вызывает желание повторить опыт. Сравнить “дешевые” билеты с дорогими было любопытно, но 7100 рублей на двоих — это перебор.

За эти деньги можно организовать себе полноценный зимний уикенд.

И напоследок: секрет бесплатных билетов

Существует реальная возможность попасть на этот каток бесплатно. Но тут главное — успеть поймать билеты заранее.

Как говорят петербуржцы:

«Одурели все с ценами. Тысячи за просто покататься на коньках?!»

Однако, есть и другое мнение: