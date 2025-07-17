Тюльпановое дерево в Петербурге: американская экзотика распускает цветы в северной столице

В Ботаническом саду Петра Великого зацвело тюльпановое дерево, или лириодендрон тюльпановый. Это необычное экзотическое растение, которое привезли в Петербург из Америки.

Немного истории Ботанического сада, чтобы понять место волшебства

Ботанический сад Петербурга — один из старейших в стране, основанный самим Петром I в 1714 году.

Изначально он назывался Аптекарским огородом и был предназначен для выращивания лекарственных и редких растений. Свое нынешнее имя получил к двухсотлетию создания, в честь Петра Великого.

За века сад превратился из аптекарской грядки в огромный комплекс, который включает в себя парк-дендрарий и 26 оранжерей с тропическими и субтропическими растениями.

Здесь собраны тысячи видов со всего мира — от пальм и кактусов до орхидей и бананов. В оранжереях проводятся специальные экскурсии, позволяющие окунуться в мир тропиков.

Лириодендрон тюльпановый — что это за «американец»?

Лириодендрон — уникальное дерево из семейства магнолиевых, которое в США считается символом сразу трех штатов: Индианы, Кентукки и Теннесси.

В природе оно вырастает до 30-35 метров и живет сотни лет. Дерево примечательно своей красивой кроной, крупными листьями необычной формы и особенно — цветами, пишет канал Санкт-петербург.

Они действительно похожи на тюльпаны: нежно-желто-зеленые с оранжевым оттенком в центре. В Петербургском ботаническом саду растет несколько таких деревьев.

Одно из них — двуствольное растение высотой около 10 метров, выросшее из семян, доставленных из Нью-Йорка — впервые зацвело после более чем 40 лет роста.

Второй «экземпляр» из семян, полученных из немецкого Гамбурга, долго зимовал в оранжерее, чтобы адаптироваться к климату и только недавно начал радовать цветами.

Что еще интересного в Ботаническом саду Петра Великого?

Прогулка по ботаническому саду — это возможность побывать сразу в нескольких климатических зонах. В парке растут привычные дубы, липы, сирень, а также розы, гладиолусы.

Три основных экскурсионных маршрута познакомят вас с флорой:

Субтропический маршрут: здесь самые красивые камелии, лавр, олива, фисташки и редкие скромные «марсианские» деревья.

Тропический маршрут: папайя, кактусы, ваниль, манго и уникальные цветы – настоящая жара и буйство зелени.

Водный маршрут: редчайшие кувшинки, мангровые растения и другие удивительные представители водной флоры.

Как добраться?

Ботанический сад находится по адресу улица Профессора Попова, 2П, недалеко от метро «Петроградская».

Здесь каждый найдет что-то свое — будь то редкий цветок в оранжерее или уютная аллея в парке с видом на пышную зелень.

Этот сад — частичка живой истории и красота, собранная со всего мира, прямо у нас под ногами.