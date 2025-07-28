Солнечные часы «Время мастера» в Петербурге: кованая история и истинное время

В сердце Санкт-Петербурга, на территории величественной Петропавловской крепости, среди вековых стен и памятников истории, находится необычный объект, напоминающий о другом, более естественном ритме жизни — Солнечные часы «Время мастера».

Создание Солнечных часов «Время мастера» — это поистине уникальный проект, объединивший талант и труд многих людей.

Над этим внушительным двухметровым кованым хронометром трудилась целая команда — целых 50 кузнечных мастеров из пяти разных стран мира.

Авторами проекта стали российские мастера кузнечного искусства Владимир Сохневич и Василий Кондуров.

Однако к ним присоединились еще 48 участников Петербургского фестиваля кузнечного искусства «Золотой Двутавр», на котором часы были впервые представлены широкой публике.

Особый символизм заключен в каждой детали: каждый кузнец выковал свою заклëпку, которая стала частью общей конструкции.

Таким образом, это творение по праву можно назвать международным и коллективным, олицетворяющим единство мастеров через их ремесло.

«Спираль времени»: огромное мерило

Визуально Солнечные часы представляют собой впечатляющую кованую «спираль времени».

Их размеры достаточно внушительны: около трех метров по периметру и чуть более двух метров в высоту.

На изготовление этой масштабной композиции потребовалось около 500 кг металла.

Массивность и фактура кованого металла придают часам монументальность, одновременно подчеркивая ручной труд и мастерство.

Истинное солнечное время и мудрые слова

Рядом с часами установлена информационная табличка, которая проливает свет на их особенности и символизм. На табличке указано, что часы показывают истинное солнечное время.

Это важно, поскольку оно отличается от современного поясного времени и тем более от летнего времени, введенного для экономии электроэнергии.

В соответствии с традицией XVIII века, когда город только строился и ориентировался на естественный ход небесных светил, эти часы предлагают сверить свой ритм с природным.

Как отмечает табличка, от современного летнего времени разница может составлять около двух часов.

Также на табличке высечен глубокомысленный эпиграф — мудрые слова из Ветхого Завета: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время разбрасывать камни и время собирать… и нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его».

Эта цитата гармонирует с идеей солнечных часов как символа естественного, изменчивого, но вечного времени, а также напоминает о ценности труда и наслаждения его плодами.

Местоположение и городская примета

Солнечные часы «Время мастера» расположены в историческом сердце Петропавловской крепости, возле Нарышкина бастиона.

Это место, где сосредоточены ключевые символы города и его истории, что добавляет часам особую значимость.

Как и многие городские объекты, особенно те, что связаны со временем или удачей, Солнечные часы обзавелись своей небольшой традицией.

Говорят, что если вы окажетесь возле них, нужно обязательно потереть большое солнце, являющееся частью композиции, и загадать желание.

Считается, что оно обязательно исполнится.

Эта примета добавляет объекту интерактивности и привлекает посетителей, желающих испытать удачу.

Символ времени, труда и вдохновения

Солнечные часы «Время мастера» — это больше, чем просто уличные часы или декоративная скульптура.

Это символ международного сотрудничества мастеров, дань старинным традициям кузнечного дела, уникальный арт-объект и напоминание о вечном цикле времени, идущем по своим, солнечным законам.

Они предлагают остановиться в суете дня, взглянуть на время иначе и, возможно, прикоснуться к кованой истории.

Посетите их в Петропавловской крепости, чтобы прикоснуться к этому удивительному творению, сверить время по солнцу и, конечно же, загадать самое заветное желание у блестящего солнца.

Адрес: Петропавловская крепость, возле Нарышкина бастиона, Санкт-Петербург.