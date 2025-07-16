Кони Клодта на Аничковом мосту: как бронзовые красавцы объездили Европу и стали символом Петербурга

Застывшие в бронзе на Аничковом мосту кони Клодта – не просто украшение, а живые герои удивительной истории, полной страсти, дальних путешествий и чудесного спасения.

Застывшие в бронзе на Аничковом мосту кони Клодта — не просто украшение, а живые герои удивительной истории, полной страсти, дальних путешествий и чудесного спасения.

Аничков мост — одно из самых узнаваемых мест Петербурга, его сердце, перекинутое через Фонтанку.

Сотни туристов и горожан ежедневно проходят по нему, любуясь величественными зданиями и игрой света на воде.

Но главные его звезды, без сомнения, — это четыре бронзовые конные группы, словно застывшие в вечном движении, полные страсти и силы.

Это не просто украшение, это символ Петербурга, шедевр иконографии города.

Но за их внешней неподвижностью скрывается бурная история, полная перипетий, путешествий и даже чудесного спасения.

И, конечно, гений одного человека — барона Петра Карловича Клодта.

Мастер, «знающий душу лошади»

Барон Петр Карлович Клодт фон Юргенсбург — имя, неразрывно связанное с анималистической скульптурой в России XIX века.

Говорят, он умел говорить с лошадьми или, по крайней мере, идеально понимать их пластику, силу, характер.

Он не просто лепил коней, он передавал их сущность. Его работы — это не статичные изваяния, а застывшие мгновения жизни, напряжения, борьбы.

Император Николай I, большой ценитель таланта Клодта, якобы даже сказал: «Ну, Клодт, ты делаешь лошадей лучше, чем жеребец!» (хотя это, скорее всего, красивая легенда).

Клодт был мастером литья.

Его бронзовые скульптуры не только поражали правдоподобностью форм, но и чистотой исполнения, без видимых швов и изъянов. Это было настоящее технологическое чудо для того времени.

Аничков мост ждет украшения

В 1830-е годы Аничков мост перестраивали, делая его парадным въездом на Невский проспект. Мосту требовалось достойное обрамление, и выбор пал на конные скульптуры.

Заказ получил Клодт. Его замысел был грандиозен: не просто четыре одинаковые фигуры, а последовательность, история укрощения дикого коня человеком.

Представьте себе эту драму, разворачивающуюся на постаментах моста:

Пробуждение: могучий конь вырывается на свободу, человек только начинает попытку его усмирить. Сила природы. Борьба: страстное противостояние человека и животного, напряжение достигает предела. Битва воли. Покорение: конь начинает поддаваться, человек демонстрирует свое превосходство. Преодоление. Триумф: конь покорен, человек спокойно ведет его. Гармония и победа разума над стихией.

Клодт работал с невероятной страстью. Он изучал анатомию лошадей, наблюдал за ними в движении, делал бесчисленные наброски.

Неожиданное «путешествие» в Берлин

И вот тут начинается одна из самых интересных глав истории. К 1841 году Клодт отлил первые две группы («Пробуждение» и «Борьба»).

Они были установлены на западной стороне моста. Все ждали продолжения.

Но вдруг император Николай I, будучи в Берлине и желая сделать подарок своему другу, прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, решил подарить… именно эти две готовые скульптуры!

Представляете? Клодт только-только закончил их, а они уже едут за границу! Сегодня эти подлинники Клодта украшают площадь у Королевского дворца в Берлине.

Клодт был, наверное, немного расстроен, но гений не унывает.

Он с удвоенной энергией принялся за создание новых двух групп, а также повторил первые две. Так появились вторые комплекты скульптур.

История повторяется?

К 1846 году Клодт подготовил второй комплект из четырех скульптур. Две новые группы («Покорение» и «Триумф») заняли свои места на восточной стороне моста.

А вот повторение первых двух… снова отправилось в путешествие!

На этот раз их установили у парадного въезда в Стрельну. (Позже, в 1850-х годах, еще один комплект попал в Петергоф, а копии с них установлены в Москве).

Наконец, в 1851 году, Клодт закончил третий комплект первых двух групп.

И вот они-то, вместе с теми, что были установлены в 1846 году, и составили тот самый знаменитый квартет, который мы видим на Аничковом мосту сегодня.

Целых десять лет ушло на полное завершение ансамбля из-за этих «путешествий»!

Спасение из пламени войны

Но история коней Клодта не была бы полной без самой драматической главы — их спасения во время блокады Ленинграда.

В годы Великой Отечественной войны город подвергался постоянным бомбардировкам и артобстрелам. Было ясно, что такие ценные произведения искусства необходимо защитить.

Было принято решение закопать скульптуры в землю прямо у моста, чтобы уберечь их от разрушения.

Представьте себе эту сцену: среди грохота обстрелов, в тяжелейших условиях блокады, ленинградцы бережно снимали бронзовых коней с постаментов и опускали их в специально вырытые ямы, укрывая слоем песка и бревен.

Закопанные в землю, словно живые существа в спячке, они пережили все ужасы блокады.

На одном из постаментов на западной стороне моста до сих пор можно увидеть следы от немецких снарядов — это напоминание о том, как близко смерть подходила к этим шедеврам, но не смогла их уничтожить.

Возвращение к жизни

После окончания войны, в 1945 году, кони-герои были торжественно извлечены из своих земляных убежищ.

Они вернулись на свои места на Аничковом мосту, словно воскреснув.

Это было не просто восстановление, это был символ победы, стойкости города и его жителей.

Сегодня кони Клодта — не просто украшение моста или памятник скульптору.

Это часть души Петербурга, свидетели его истории, его триумфов и трагедий.

Они напоминают о силе духа, о красоте, способной пережить даже самые страшные испытания.

И каждый раз, проходя по Аничкову мосту, стоит остановиться на мгновение, взглянуть на этих бронзовых красавцев и вспомнить их удивительную, полную страсти, путешествий и чудесного спасения историю.