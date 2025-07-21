Остров Большой Тютерс: история, природа и наследие войны

Остров Большой Тютерс — это не просто географическая точка на карте, а живой свидетель истории, хранящий тайны Второй мировой войны и поражающий своей природной красотой.

Остров Большой Тютерс — это уникальный уголок природы и истории, расположенный в Финском заливе, недалеко от Санкт-Петербурга.

Его площадь составляет около 8,3 квадратных километров, а форма напоминает круглый зеленый цветок, украшающий у подножия острова Гогланд.

С высоты птичьего полета на Большом Тютерсе открываются виды на исполинские дюны высотой более 20 метров, что делает его одним из самых живописных мест среди Внешних островов.

История острова

Остров Большой Тютерс имеет богатую и сложную историю. В XVI веке он был заселен финно-угорскими народами, а в 1721 году стал частью Российской Империи после Северной войны.

В XIX веке на острове была построена финская деревня, которая процветала до начала Второй мировой войны.

Однако в 1939 году, с началом советско-финской войны, жители были эвакуированы, а деревня разрушена и не восстановлена.

Во время Второй мировой войны остров стал важным стратегическим пунктом. Немцы превратили его в неприступную крепость, установив на нем мощные артиллерийские орудия и минные заграждения.

Остров получил прозвище «Остров смерти» из-за многочисленных минных полей, которые не разминировались долгое время после войны.

Даже сегодня на острове можно найти остатки военной техники и боеприпасов, что делает его опасным для посещения без сопровождения.

Природа и достопримечательности

Природа Большого Тютерса поражает своей красотой. Песчаные дюны, напоминающие Куршскую косу, создают уникальный ландшафт, который привлекает фотографов и туристов.

Однако, несмотря на свою красоту, остров хранит множество следов войны.

На его территории можно найти обломки самолетов, артиллерийские орудия и даже подводные кладбища кораблей, затонувших во время боевых действий.

Одним из самых известных объектов на острове является памятник советскому бомбардировщику Пе-2 и его экипажу. Этот самолет был сбит над островом в 1943 году, и его обломки до сих пор лежат в лесу.

История экипажа, состоящего из трех молодых людей, стала символом героизма и жертвенности во время войны.

Современное состояние

Сегодня Большой Тютерс является необитаемым островом, за исключением персонала маяка и волонтеров, участвующих в экспедициях по разминированию и очистке территории.

Остров привлекает внимание исследователей, историков и любителей военной истории, которые стремятся разгадать его тайны и сохранить память о событиях прошлого.

Экспедиции, организованные Русским географическим обществом, помогают очищать остров от мин и боеприпасов, а также восстанавливать его природные ландшафты.

Несмотря на все усилия, остров до сих пор хранит множество артефактов войны, что делает его уникальным местом для изучения и сохранения исторического наследия.

Остров Большой Тютерс — это не просто географическая точка на карте, а живой свидетель истории, который продолжает напоминать о трагических событиях прошлого и вдохновлять на изучение и сохранение культурного наследия.