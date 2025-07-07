Памятник Человеку-невидимке в Питере: где стоит пустой постамент и кому он на самом деле посвящен?

В Петербурге, на набережной Фонтанки, стоит очень необычный памятник — пустой постамент.

Петербург — город с чувством юмора. И иногда это чувство юмора проявляется в самых неожиданных местах.

Вот, например, памятник Человеку-невидимке на набережной Фонтанки. Стоит себе пустой постамент, а на нем надпись. А что за этим стоит? Давайте разберемся.

Откуда появился постамент: памятник императору

Этот постамент сейчас находится на территории психоневрологического диспансера. А раньше здесь была Александровская больница, построенная на деньги императора Александра Второго.

Ее открыли в память о дне, когда император отменил крепостное право. После смерти Александра Второго благодарные люди решили поставить ему памятник у входа в больницу.

В 1892 году установили бронзовый бюст императора на красивом постаменте. Император был изображен в парадном мундире со всеми наградами.

Куда исчез бюст: судьба памятника в советское время

После революции в советское время многие памятники царям сбрасывали. Такая же судьба постигла и бюст Александра Второго.

Его сняли с постамента и, как говорят, бросили в Фонтанку. Больницу переименовали, а про бюст все забыли. Постамент же остался стоять пустым.

Временный Ленин: еще один исчезнувший памятник

В 30-е годы на пустой постамент поставили другой памятник — вождю мирового пролетариата, Владимиру Ленину. Но и он не продержался долго на этом месте. Памятник Ленину тоже куда-то исчез, и где он находится сейчас — неизвестно. Вот такая мистика!

Постамент для Человека-невидимки: народный юмор

Видя, что памятники на этом месте долго не задерживаются, власти решили не ставить новое изваяние.

А кто-то из местных жителей с хорошим чувством юмора написал на постаменте: «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Так пустой постамент стал народным памятником, посвященным герою романа Герберта Уэллса.

Несостоявшееся возрождение: планы и реальность

В 90-е годы прошлого века были планы восстановить памятник Александру Второму. Скульптор Станислав Голованов начал работать над новым бюстом.

Но для этого нужны были деньги — около 2 миллионов рублей. К сожалению, необходимая сумма так и не была найдена, и проект не был реализован.

Вот такая история у памятника Человеку-невидимке в Петербурге. Пустой постамент рассказывает нам о смене эпох, о судьбе памятников и о народном юморе.

Сегодня это место привлекает туристов своей необычностью и напоминает о том, что в Петербурге много тайн и неожиданных историй.

Так что, прогуливаясь по набережной Фонтанки, не проходите мимо этого пустого постамента — он тоже часть истории города.