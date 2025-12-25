Городовой / Город / У каждого телефона будет «личное дело»: в России запускают реестр уникальных серийных номеров
У каждого телефона будет «личное дело»: в России запускают реестр уникальных серийных номеров

Опубликовано: 25 декабря 2025 00:00
В случае внедрения новой системы выявления устройств по IMEI-номеру, кража мобильных телефонов может потерять смысл, поскольку операторы смогут идентифицировать каждый аппарат.

В России планируется создать единую базу уникальных идентификационных номеров мобильных телефонов.

Внедрение подобной системы должно затруднить использование похищенных гаджетов, так как оператор связи сможет определить оборудование по индивидуальному номеру, сообщают РИА Новости.

Сергей Боярский, возглавляющий комитет Государственной думы по вопросам информационной политики, рассказал:

«Появится платформа IMEI-номеров. Это номера устройств, которые не отделимы от них...
И если у нас появился база IMEI-номеров, которые особенно ввозят на территорию нашей страны, это будет очень правильно, большая государственная задача».

Он также подчеркнул: к телефону можно будет привязывать SIM-карту, и настроить так, чтобы она работала только на конкретном устройстве, что лишит смысла его похищения.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
