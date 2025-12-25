У каждого телефона будет «личное дело»: в России запускают реестр уникальных серийных номеров

В России планируется создать единую базу уникальных идентификационных номеров мобильных телефонов.
Внедрение подобной системы должно затруднить использование похищенных гаджетов, так как оператор связи сможет определить оборудование по индивидуальному номеру, сообщают РИА Новости.
Сергей Боярский, возглавляющий комитет Государственной думы по вопросам информационной политики, рассказал:
«Появится платформа IMEI-номеров. Это номера устройств, которые не отделимы от них...
И если у нас появился база IMEI-номеров, которые особенно ввозят на территорию нашей страны, это будет очень правильно, большая государственная задача».
Он также подчеркнул: к телефону можно будет привязывать SIM-карту, и настроить так, чтобы она работала только на конкретном устройстве, что лишит смысла его похищения.
